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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على 3 أطفال سودانيين

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بالعباسية تاجيل محاكمة  متهمين بتهمة احتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم وضربهم، بالإضافة لهتك عرض فتاة ٨نوفمبر استكمال المرافعة.

وفي مسبق إحيل  6 متهمين للمحاكمة العاجلة، في هتك عرض طفلين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل  يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بتحقيق الواقعة.

وسألت جهات التحقيق الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

وبسؤال الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16 عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

وشهد الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15 عامًا، بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16 عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة 3 أطفال سودانيين ر استكمال المرافعة

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