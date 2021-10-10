بقوة إضافية .. قدرات جديدة لـ أودي R8 2022 | تفاصيل

تمكنت شركة أودي الألمانية وصاحبة شعار الحلقات المتصلة، ان تكتسب مكانة قوية داخل الأسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى اسطولها العملاق والضخم، والذي يضم الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، أو عائلية الهاتشباك، أو السيدان، أو الكوبيه الرياضية ومنها النسخة أودي R8.

بقوة اضافية .. قدرات جديدة لـ أودي R8 2022

جاءت الانطلاقة الأولى للسيارة أودي R8 طراز RWS في عام 2017، ثم انطلقت بقدرات اعلى تجهيز في عام 2019 تحت قدرات R8 RWD، ولكن سوف تعتمد النسخة الجديدة على محرك V10 FSI صاحب العشر اسطوانات، سعة 5200 سي سي، بقوة إضافية بمقدار 30 حصانا، و 10 نويتن/متر من عزم الدوران، لتصل القوة الاجمالية إلى 562 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعات عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات والتي تتكون من 7 نقلات.

قدرات التسارع والانطلاق أودي R8 2022

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية يستطيع وحش أودي بنسخة الكوبيه أن يتسارع من نقطة الثبات 0 حتى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.7 ثانية مع سرعة قصوى تقدر بـ 329 كيلومتر في الساعة، بينما حصلت النسخة سبايدر على قوة انطلاق من وضع السكون 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.8 ثانية مع سرعة قصوى بلغت 327 كيلومتر في الساعة.

دعمت السيارة أودي R8 2022 بعجلات أمامية رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة 245/30 R20، بالإضافة إلى عجلات خلفية 305/30 R20، مع جنوط ذات تصميم هندسي انيق، إلى جانب الواجهة الامامية والتي تحمل مصابيح عدوانية المظهر، و شبكات هوائية متعددة المقاطع، و تصميم انسيابي يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.