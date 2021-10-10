بالنسب المئوية توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10/10/2021مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل

هاليوم كتير عم يكون جيد وعم يخليك تفكر بشغل خارجي او تفوت شراكة مع شخص بعيد او حتى تجيك حوالة مالية ورح تحصل على أوقات حلوة ممكن بمعارف جديدة وحتى تفكر تتعلم شي جديد ..

عاطفيا .. عندك تحسن كبير وعم ترجع الامور مع الشريك افضل وحب جديد ممكن ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %82 ●ماليا : %85 ●عاطفيا : %83 ●صحيا : %80

#الثور

شوي شوي عم تقدر تعالج موضوع صحي عندك وبتتحسن امورك بالمجمل بعد ضغط وتعب وفي عندك خطوات لتصالح وحلول لمشاكل مع المحيطين وفكر بامورك المالية ورتبها وفي اوراق وقضايا بتنحل كمان ..

عاطفيا .. حاول تفكر شو تعمل وخليك ايجابي وبعد عن المشاكل لان في هدوء نسبي وتحسن ومصالحة ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %69 ●ماليا : %72 ●عاطفيا : %71 ●صحيا : %64

#الجوزاء

هدي هاليوم لان عندك اشخاص عم تستفزك وانت ضايج ومزاجيتك زايدة ولازم تتعامل بدبلماسية وتهدي الوضع ويوم في كتير قصص ومواجهات مشان هيك انتبه من الانفعال وفكر بشراكة وعقد شغل ..

عاطفيا .. خليك رايق وانتبهلي لعلاقتك مع الشريك لان ماعم تتحمل كلمة ودغري عم تعصب وفرصة لارتباط ممكنة ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %67 ●ماليا : %62 ●عاطفيا : %66 ●صحيا : %64

#السرطان

يعتبر يومك طويل ومتعب لكن في شي حلو اذا قدرت تخلص امورك بوقتها وماتتأخر فيها ولازم تلحق الضروري مشان هيك خليك سريع وانتبه كمان لان لازمك راحة وانتبه لقصة صحية عندك ..

عاطفيا .. لازم تعرف شو بدك ومين بدك والشريك لازم يتفهم وضعك ويقدر ظروفك ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %66 ●ماليا : %64 ●عاطفيا : %65 ●صحيا : %59

# الأسد

عم يشهد هاليوم افضل العلاقات والتواصل وكتير اشخاص بتكون قريبة منك وعم تسمع اخبار من اشخاص غايبين وفي قصة مع اخي صغير او ابن والامور جيدة بالمجمل وتقرب من عيلتك واوقات ممتعة ومال ..

عاطفيا .. بتستفيد من علاقاتك وكتير عندك جاذبية ووضعك العاطفي بيتحسن وممكن حب قديم يرجعلك ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %86 ●ماليا : %84 ●عاطفيا : %88 ●صحيا : %81

#العذراء

حاول هاليوم تغير طريقة تعاملك مع المحيطين فيك وخليك رايق ويمكن في قصص عقارية تشغلك او مسؤوليات العيلة والاهل عم تخليك تصرف كتير وحاول تخفف توترك وتغير ببيتك وانتبه من الأعطال ..

عاطفيا .. يوم متقلب وبدي منك تبعد عن الأشخاص المزعجين ولاترد على كلام المقربين وانتبه منن على علاقتك ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %67 ●ماليا : %62 ●عاطفيا : %66 ●صحيا : %59

#الميزان

يعتبر هاليوم عندك مميز باتصالات وعلاقات وفرصة عمل بمجال اعلامي وكمان عبر السوشل ميديا وانتبه من الحوادث والبعض عندو سيارة او موبايل او عم يهتم بأخ وكتير تواصلك حلو وحضورك مقنع ..

عاطفيا .. اطمن امورك العاطفية منيحة وفرصة بهاليوم لتلتقي الشريك وتحكو لوقط طويل ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %79 ●ماليا : %74 ●عاطفيا : %78 ●صحيا : %66

#العقرب

عم تعاني من بعض الأمور والتأجيل المالي عندك وانتبه من مصاريف طارئة بتطلعلك وماتخاف قريبا بتفرج وبتحصل على مال وبكون في حظوظ بتدعمك وكمان عم تاكل كتير وانتبه من السمنة هالفترة ..

عاطفيا .. حاول تضل قريب من الشريك زاستغل يومك لتحسن علاقتك وعندك عاطفة قوية بس في اهمال ممكن ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %69 ●ماليا : %74 ●عاطفيا : %72 ●صحيا : %68

#القوس

عم ترجع للأضواء بقوة وكتير اصدقاء عم تحكيك وبكون في عزيمة ومناسبة وشعبية وشهرة وامنية ممكن تتحقق وبتتعرف على اصدقاء جدد بتدعمك وبكون نجمك ساطع باي مكان بتتواجد فيه ..

عاطفيا .. استغل علاقاتك وحضورك المحبب لتكون بالمكان يلي بدك ويسطع نجمك أكتر ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %91 ●ماليا : %85 ●عاطفيا : %87 ●صحيا : %83

#الجدي

عم تعاني من بعض المشاكل بالشغل والتوتر كبير مع المسؤولين وفي قصة بتخص الأب شاغلتك وفي ناس عم تخترع حكي عليك وهالشي ماعم يرضيك وممكن في شغل بمؤسسة كبيرة لكن التأجيل وارد ..

عاطفيا .. هدي الوضع هاليوم وبدي منك تحاول ماتفوت بنقاشات مع الشريك وتروق قدر الامكان ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %65 ●ماليا : %60 ●عاطفيا : %66 ●صحيا : %59

#الدلو

كتير حلوة العلاقات يلي عم تصير عندك هاليوم يعني في اصدقاء بعاد عم تكون قريبة وبتحس انك محاط بقاعدة شعبية وفي حوالة ممكن تجيك وسهرة وعزيمة واجواء حلوة وناس كتير معك ..

عاطفيا .. يومك حلو مشان هيك استغل جاذبيتك لتحصل على حب ممكن او تعزز علاقة صداقة وتحولها لحب ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %80 ●ماليا : %78 ●عاطفيا : %75 ●صحيا : %70

#الحوت

هدي شوي هاليوم ويمكن في فرصة شغل حلوة او لقاء باشخاص مهمين ومسؤولين وعندك شي مصيري شاغل بالك وانتبه من مخالفة القوانين وحاول تلاقي طريقة لحسم الامور وعندك امكانية شهرة كمان ..



عاطفيا .. ماعم يستقر وضعك وتقلبات ناطرتك بعلاقاتك لكن بحاجة لشوية لين مع الشريك وهدوء ..

■النسبة المئوية :

●مهنيا : %69 ●ماليا : %72 ●عاطفيا : %66 ●صحيا : %74