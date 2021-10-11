شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

إذا كنت مولودًا في يوم 11أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ برجك خاصة أن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

يعد برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التي تتسم بتدبر الأمور إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 11 أكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



علم الأرقام



بالحديث عن صحتك من الأفضل عدم اتخاذ أي قرار دون أخذ رأي أفراد الأسرة وقد تتدهور صحة فقد تواجه مشكلة في زيادة الكوليسترول

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني

من ناحية أخرى ، إذا كنت تبحث عن وظيفة بعد الانتهاء من دراستك ، فيمكنك خلال هذا الوقت الحصول على عرض جيد.

عند الحديث عن العمل ، قد يواجه الأشخاص المرتبطون بالعمل مشاكل مالية بسبب نقص المال خلال هذه الفترة .

قد تضطر أيضًا إلى مواجهة العديد من المشكلات.

من ناحية أخرى ، سيكون هذا الأسبوع مليئًا بتقلبات على صعيد العمل للموظفين.

قد ينخفض ​​أداؤك خلال هذه الفترة. سيكون من الجيد لك أن تولي اهتمامًا كاملاً لعملك ، وإلا فقد يكون الأمر صعبًا.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي



يجب توخي الحذر الشديد فى التعامل مع من حولك وستكون حياتك الزوجية سعيدة.

سيكون اليوم مناسبًا أيضًا للمتزوجين، يمكنك الحصول على فرصة لقضاء الكثير من الوقت مع العائلة.

عليك الاهتمام بسلوكك أيضًا وتجنب إساءة التصرف مع الآخرين..

إلى جانب العمل ، تحتاج أيضًا إلى رعاية أسرتك.