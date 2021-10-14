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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مشروع قانون لمنح الباحثين الأفغان تأشيرات هجرة خاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم عضو في الكونجرس الأميركي، تشريعا من شأنه أن يمنح الباحثين والدارسين الأفغان التابعين لبرنامج "فولبرايت" تأشيرات هجرة خاصة، بحسب ما ذكرت موقع "فويس أوف أمريكا".

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، جون جارامندي، فإن التشريع سيصدر تلقائيا تأشيرة هجرة خاصة لأي أفغاني يعيش في الولايات المتحدة بصفته باحثا في برنامج "فولبرايت" ولأفراد أسرهم المباشرين لمساعدتهم على "الهروب من اضطهاد طالبان والانتقال بأمان إلى الولايات المتحدة".

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وذكر البيان أن "منح فولبرايت واحدة من أكثر برامج التبادل الثقافي حيوية في الولايات المتحدة والتي تساعد على تحسين العلاقات بين الثقافات والدبلوماسية والتنسيق بين الولايات المتحدة والدول الأخرى"، مضيفا: "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله لحلفائنا الأفغان، الذين وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد طالبان والإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

يذكر أن برنامج "فولبرايت"، واحد من العديد من برامج التبادل الثقافي في الولايات المتحدة، يهدف إلى تحسين العلاقات بين الثقافات، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، بين الولايات المتحدة والبلدان الأخرى من خلال تبادل الباحثين، والمعرفة والمهارات.

 

أمريكا الولايات المتحدة طالبان ولاية كاليفورنيا الكونجرس كاليفورنيا أفغانستان

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