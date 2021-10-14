موجز السوشيال ميديا.. بعد استمرار عقد موسيماني هاشتاج بداية للتاريخ يا أهلي يتصدر تويتر.. منة فضالي تستعيد ذكرياتها مع الوسط الفني: محدش ساعدني غير أمي

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بعد استمرار عقد موسيماني.. هاشتاج بداية للتاريخ يا أهلي يتصدر تويتر
خليك دايما فخور بنفسك.. ريهام سعيد في أحدث ظهور على إنستجرام
منة فضالي تستعيد ذكرياتها مع الوسط الفني: محدش ساعدني غير أمي
أحدث ظهور للفنانة أروى جودة من الجونة.. شاهد
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة جو البنات ويطرح الكليب قريبا
ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور على انستجرام
اللي جاي كله خير.. عمر كمال في أحدث ظهور على إنستجرام
انتظروا مفاجأة.. بوسي شلبي تروج للأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة
قبل انطلاقه بساعات.. هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي في الأكثر تداولا عبر تويتر