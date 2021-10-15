عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات أحمد بدير مع وفاء الكيلاني.. شخصيتي منعزلة خارج التمثيل.. ولهذا السبب رفعت السكين على أخواتي

أحمد بدير
أحمد بدير

حل اليوم الفنان أحمد بدير ضيفا في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك عبر شاشة "dmc".

أحمد بدير يحكي قصة حبه في فترة المراهقة "حب من طرف واحد"
وتحدث بدير عن أول حب في حياته، قائلا:" كنت بحب بنت اسمها اشجان جارتي في  المنزل وكنت بقف قدام المدرسة استنها ابص ليها وامشي ومفيش مرة كلمتها".

أحمد بدير يروي معاناته مع الفقر: كنت بحط الكشري في رغيف
وتابع: "لما كنت بروح عماد الدين، كنت أشتري طبق الكشري وأحطه في رغيف عيش عشان أشبع، معقبا:" رغم البساطة ولكن اللقمة كان لها طعم".

أحمد بدير: شخصيتي منعزلة وصامتة خارج التمثيل.. وبضحك من قلبي على خشبة المسرح
وأردف: "الفترة اللي بضحك فيها من قلبي هي اللي بقف فيها على خشبة المسرح ساعتين أو ثلاثة، لأن في هذه الساعات بضحك من قلبي معهم وبحس إني عملت شيء رائع إني خرجت إنسان من همومه ومشاكله".

أحمد بدير: لهذا السبب رفعت السكين على إخوتي البنات
وأضاف:"كنت بعد عرض المسرحية لازم أفوت يوم وأروح له البيت لأنه كان مريض.. وفي يوم وفاته قولت هعدي عليه النهارده.. روحت البيت لقيت إخواتي البنات قاعدين جنبه وبيقرأوا له القرآن وأنا مسكت إيده وبوسته لكنه كان في شبه غيبوبة وأنا بصلي الفجر وبسلم سمعت صوت بكاء إخواتي يعلو ففهمت إن والدي توفي.. جريت للمطبخ وجبت السكينة وقولت اللي هتصوت هدبحها.. ممنوع الصويت خالص وحرام عشان ما يتعذبش بسبب صويتنا".

 

أحمد بدير وفاء الكيلانى السيرة نجوم

ترشيحاتنا

هيونداي تكشف عن سوناتا N لاين 2022 .. صور

متى يبدأ غسل يوم الجمعة ؟.. تعرف على التوقيت الصحيح

شاب يكتشف كارثة تحت سريره بالصدفة

العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية.. الغندور:الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين ولا نحتاج تعاقدات جديدة

دعاء الثلث الأخير من الليل مستجاب

مبنى تعليمي مهجور يثير الرعب بين المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يتعرض لحادث بسيارته

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

شاهد .. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ