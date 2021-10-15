أبرز تصريحات أحمد بدير مع وفاء الكيلاني.. شخصيتي منعزلة خارج التمثيل.. ولهذا السبب رفعت السكين على أخواتي

حل اليوم الفنان أحمد بدير ضيفا في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك عبر شاشة "dmc".

أحمد بدير يحكي قصة حبه في فترة المراهقة "حب من طرف واحد"

وتحدث بدير عن أول حب في حياته، قائلا:" كنت بحب بنت اسمها اشجان جارتي في المنزل وكنت بقف قدام المدرسة استنها ابص ليها وامشي ومفيش مرة كلمتها".

أحمد بدير يروي معاناته مع الفقر: كنت بحط الكشري في رغيف

وتابع: "لما كنت بروح عماد الدين، كنت أشتري طبق الكشري وأحطه في رغيف عيش عشان أشبع، معقبا:" رغم البساطة ولكن اللقمة كان لها طعم".

أحمد بدير: شخصيتي منعزلة وصامتة خارج التمثيل.. وبضحك من قلبي على خشبة المسرح

وأردف: "الفترة اللي بضحك فيها من قلبي هي اللي بقف فيها على خشبة المسرح ساعتين أو ثلاثة، لأن في هذه الساعات بضحك من قلبي معهم وبحس إني عملت شيء رائع إني خرجت إنسان من همومه ومشاكله".

أحمد بدير: لهذا السبب رفعت السكين على إخوتي البنات

وأضاف:"كنت بعد عرض المسرحية لازم أفوت يوم وأروح له البيت لأنه كان مريض.. وفي يوم وفاته قولت هعدي عليه النهارده.. روحت البيت لقيت إخواتي البنات قاعدين جنبه وبيقرأوا له القرآن وأنا مسكت إيده وبوسته لكنه كان في شبه غيبوبة وأنا بصلي الفجر وبسلم سمعت صوت بكاء إخواتي يعلو ففهمت إن والدي توفي.. جريت للمطبخ وجبت السكينة وقولت اللي هتصوت هدبحها.. ممنوع الصويت خالص وحرام عشان ما يتعذبش بسبب صويتنا".