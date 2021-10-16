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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسرح المتنقل يختتم فعالياته بقرية بهبشن ببني سويف

المسرح المتنقل
المسرح المتنقل

تنفيذا لخطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا للثقافة وتوصيل الخدمات الثقافية لها تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية،اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، والتي نظمها الفرع بقرية بهبشين بمركز ناصر بأرض الشونة الزراعية على مدار 3 أيام، في إطار المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 تضمنت الفعاليات عرض غنائي لفرقة أبو صير للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفه، والتي قدمت أغاني "بني سويف الحبيبة، أبو صير بلدنا، السيرة الهلالية، ست الحبايب، مووايل شعبية”، بجانب فقرة لاكتشاف وتقديم المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني والإلقاء والغناء للمواهب إسلام يس، يوسف فوزي، محمد سيد، أحمد سيد، مع أمسية شعرية للشعراء سيدة فاروق، عمرو الروبي، وأدارها جاسر جمال الدين.

وزارة الثقافة تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل الصعيد الثقافي

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