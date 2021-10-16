توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 16/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والمهني والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 16/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل



مهنياً

ستشعر اليوم بثقة كبيرة فى نفسك، ستنهى مشروعات وأمور كثيرة كامت معلقة ولم تنته بعد، لا تنظر إلى ورائك ولا تعود إلى الماضي.

عاطفياً

اهتم بأسرتك فاليوم هو الوقت المناسب لذلك، قم بزيارة لأهلك أو خطط لرحلة لمكان ما، فستجد أن من حولك وأقاربك يقدرون اليوم أى شىء تفعله لهم حتى إذا كان صغير جداً.

صحياً

عليك التحلّي بإرادة قوية وألا تخلّ بالنظام الغذائي والحفاظ على تناول ثلاث وجبات يومياً بشكل منظم

#الثور



مهنياً

حاول أن تضع مخططات تساعدك على مواجهة أي مأزق مادي. وتجنب الانفاق الزائد , ثقتك بنفسك هي النجاح

عاطفياً

وجود القمر في برج الدلو اليوم يعكس لك تغيرات ووجهات نظر جديده تستفاد بها لاحقا ولكن تبناها , شريكك يدعم ارائك اليوم . , وحاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك اذا حصلت

صحياً

حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك والراحة لنفسك

#الجوزاء



مهنياً

الطاقة السلبية اليوم قد تسيطر على شعورك وتجعلك متكاسلاً , حاول التغلب على هذا وجعل امكانياتك عالية

عاطفياً

يشهد لك برجك اليوم بذروة فى حياتك العاطفية، حاول أن تخطط لشيء مختلف اليوم مع شريك حياتك، حاول أن تفاجئه، فالوقت مناسب لتعطى اهتماما لحياتك العاطفية.

صحياً

تجنب السهر لأوقات طويلة , اذا كنت تعاني من صداع متكرر حاول الحصول على اوقات راحة

#السرطان



مهنياً

حاول الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك قادر للسيطرة على الامور اليوم

عاطفياً

الحب : في سبيل تحقيق الوفاق والوئام التام بينك وبين حبيبك، أنت تحتاج إلى إضافة روح جديدة في حياتك العاطفية، في الواقع فإنك تحتاج إلى القيام بأشياء جديدة بالمرة، أن تذهب إلى أماكن جديدة مع الشخص الذي تحبه، أن تقوم ببعض الأنشطة التي لم تقم بها معه، والعديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تجعل علاقتكما العاطفية أفضل بكثير .

صحياً

قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء التي تكثر فيها الخضروات.

#الأسد



مهنياً

عليك أن تتحكم فى ردود افعالك وطريقة تعبيرك عن ارائك حتى لا تتورط ببعض المشاكل لكن لا تسمع بان يتخطى احد " الخط الأحمر "

عاطفياً

تحتاج إلى استرخاء أكثر. خذ استراحة بعيدًا عن مسئولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك العاطفي

صحياً

لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بها.

#العذراء



مهنياً

يبدو اليوم لن يكون سهلاً، فكن مستعداً لتحدّيات جديدة ومواجهات عاصفة

عاطفياً

يجب أن تدرك أن كل الناس يملكون بعض الصفات السيئة، فالبشر ليسوا بملائكة، لكن يجب أن يحاول الإنسان طوال حياته أن يطور من شخصيته وأن يسعى نحو تحقيق الأفضل لمصلحته العاطفية

صحياً

الإنسان يشعر بالكسل في بعض الأوقات، لكن لا تجعل هذا الشعور يأثر عليك بكل الأوقات

#الميزان



مهنياً

حاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر استطاعتك ولا تصارح الجميع بنقاط ضعفك فهناك فى محيط العمل من لا يجب الوثوق بهم ومن يمكن أن يستغلوا هذه المعلومات فى الإضرار بك.

عاطفياً

يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات من أجل الحبيب، فكن جاهزًا ولا تتردّد، الحياة يوم لك ويوم عليك.

صحياً

عليك أن تجعل الخضروات هي طبق من الأطباق الرئيسية التي تتناولها، وأن تعتمد على الحليب بشكل مستمر وبقية المكونات المفيدة التي يجب أن تصل إلى جسدك باستمرار .

#العقرب



مهنياً

يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل، لكن لا تصدّق وعوداً واهمة، فكلّما تضخّمت الأرباح الموعودة خفّت المصداقية.

عاطفياً

تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا هو اليوم المناسب لمعالجة بعض الأمور بشرط التريث والهدوء

صحياً

إذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.

#القوس



مهنياً

لا تظهر ضعيفاً أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها

عاطفياً

من غير الممكن أن ترضي حبيبك وأن تجعله يقتنع بشكل كامل بكل الأشياء التي تقوم بها، لأن حبيبك هو شخص صعب المراس ومن الصعب إرضاؤه، لكن هنالك طرق أخرى يمكنك أن تؤثر من خلالها عليه، وبشكل عام فإنه عليك أن تتحمل الشخص الذي تحبه مع وجود كافة الصفات السيئة والجيدة الموجودة فيه، فنحن بشر وكل منا يحتوي على الكثير من الصفات المختلفة .

صحياً

إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسم، لا تحاول معالجته بنفسك، بل استشر أصحاب الخبرة

#الجدي



مهنياً

يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل، ونجاحك يثير غيرة الآخرين فكن حذراً

عاطفياً

الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الاهتمام و لا تجعل الأمور تسير بدون أحكام , طيبة قلبك تؤدي دوراً في بناء جسور العلاقة بالشريك

صحياً

الطقس جميل للانطلاق في الهواء الطلق. لا تبقى في المنزل اليوم اذا اتيحت لك فرصة الخروج مساءاً

#الدلو



مهنياً

عليك أن تتسلّح بالهدوء، فقد تشهد الأيام المقبلة صراعاً في العمل او بشؤون العمل

عاطفياً

تزداد هذا اليوم شغفاً وحضوراً وتألقاً، وتستعد لأمور جديدة في هذه الأثناء، أو تطرق باب مغامرة جديدة وتجربة مميّزة عاطفياً

صحياً

خير الأمور الوسط، هذا ما يجب أن تعتمده في المأكولات التي تتناولها في كل وجبة

#الحوت



مهنياً

يتحدّث هذا اليوم عن شؤون ماضية وأسرار ومهمات متكتّمة وعمليات تجسّس من قبل بعض الزملاء الحساد.

عاطفيا

اليوم قد تتمتع بجو يشع رومانسية و حب مع شريكك وهى الأجواء التى تبحثا عنها منذ فترة طويلة ، فالصعيد العاطفي الفترة الماضية كان متأثر ببعض الضغوط

صحياً

يجب أن تفكر فى تغيير جذري بنظامك الغذائي وذلك من أجل الوصول لصحة جيدة ، وعليك تخصيص وقت من أجل ممارسة بعض الرياضات كالمشي.