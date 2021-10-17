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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تبحث آليات التعاون مع مركز النيل للإعلام

صدى البلد

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع إيمان علي إمام مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة، لبحث آليات التعاون المشتركة بين الطرفين فى مختلف مجالات الأنشطة التنموية والتوعوية، والتى تعود بالنفع على طلاب الجامعة، والمجتمع المحلي.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الهدف من اللقاء هو بحث آليات تنفيذ أنشطة مشتركة لتحقيق توجهات الدولة لرفع وتنمية الوعي بكافة القضايا المجتمعية، والتي تشغل تفكير واهتمام طلاب الجامعة.

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وأشار إلى الدور الهام لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، من خلال التأثير على أفكار وآراء الشباب، وتوجيه سلوكياتهم لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم الهائلة.

وأضاف أحمد عبد الحافظ مدير المركز الإعلامى بالجامعة، أن الاجتماع ناقش خطة العمل المزمع تنفيذها بين الجانبين، وذلك في ضوء الدور التوعوي والتثقيفي الذى يقوم به مركز النيل للإعلام.

وأوضح أنه سيتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وكذلك المبادرات الرئاسية التى تسعى نحو التنمية الشاملة والمستدامة،

سوهاج جامعه مدير مجالات جامعة سوهاج

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