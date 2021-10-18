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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

صدى البلد

من غير المقبول أن يتقاضى الموظف والمواطن فى مصر راتبا قد يصل إلى 6 وربما يتجاوز ال 10ٱلاف  جنيه أثناء عمله الوظيفى الذى يمتد إلى أكثر من 30عاما ثم يفا جأ بعد إحالته للمعاش أن هذا المبلغ وهو بالأمانة ليس كبيرا ويستوجب أن يعمل بجواره عملا إضافيا إما سائق تاكسى او توك توك أويخلق لنفسه فرصة عمل حرة حتى يستطيع تدبير احتياجاته المعيشية اليومية فى ظل غلاء فاحش لايتوقف عند حد وارتفاع رهيب فى أسعار  فواتير الكهرباء والغاز والمياه وماشابه ذلك يقابله انخفض فى  مستوى الدخل والذى لايستطيع من خلاله تدبير شئون حياته ..ولك أن تتخيل بعد هذا الرقم الذى ذكرته يحصل نفس المواطن على  2000جنيه وكسور كمرتب فى 30يوما ..
وبرغم الخطوات المهمة التى اتخذتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين  المعاشات زيادتها سنويا إلا أن هذه الزيادة تلتهمها متطلبات الحياة الصعبة .. وٱمل أن ينصف قانون التأمينات الجديد الذى تأخر كثيرا أصحاب المعاشات الذين يتخطى عددهم اليوم أكثر من 10ملايين مواطن يحاصرهم  المرض والموت وقسوة الحياة برغم أنهم مواطنون مصريون  أفنوا زهرة عمرهم فى خدمة بلدهم ..ألا يستحقون الٱن أن يعيشوا حياة كريمة تليق  بهم بعد أن أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن ..أتعشم أن تختفى مواجع أصحاب المعاشات من أهالينا فى كافة أنحاء الجمهورية وأن يجدوا يدا حانية تشعر بٱلامهم ومطالبهم المشروعة ونحن على أعتاب بذوغ نجم  الجمهورية الجديدة التى يسعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأسيسها فى الأيام المقبلة والتى شعارها أنه لن يهان مواطن مصرى واحد فيها وليس 10ملايين أو يزيد ..
وأقترح أن "تشوف" الحكومة طريقة غير تقليدية و خارج الصندوق  ومش عيب أن نقلد ونحاكى نموذجا أوروبيا أو غير ذلك يضمن لهذه الفئة أن تعيش فيما تبقى من عمرها القليل حياة كريمة مستورة ..
وأقترح أيضا أن يحصل المحال للمعاش على راتبه الوظيفى كاملا دون اقتطاع أجزاء منه بل والسعى  لزيادته حتى يستطيع أهالينا الذين أحيلوا لسن التقاعد مواجهة أعباء المعيشة التى لاترحم ..
يقينى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يضعون فى اعتبارهم وعقولهم هذه الشريحة المهمة والمخلصة ويعالجون أخطاء حكومات سابقة تلاعبت بأموال المعاشات بل وإضاعتها وعدم  الاستثمار فيها بشكل يعود بالنفع على أصحابها .. مطلوب من الحكومة إذن أن تعطى ملف المعاشات أهمية وأولوية فى الأيام القادمة ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية  والعيش الكريم لأن أصحاب المعاشات ليسوا مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة وماينطبق على فئات وشرائح أخرى ينطبق عليهم لأن الجميع بنص الدستور مواطنون مصريون مهما تفاوتت درجاتهم الوظيفية ومستوياتهم الاجتماعية .

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