2.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد الوسط الترشيحى بمحطة مياه المراغة جهينة بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تغيير ١٢ وسط ترشيحى بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية المرشحة بتكلفة تبلغ ٢.٤ مليون جنيه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ان تلك المحطة تبلغ طاقتها الانتاجية ٦٨ الف متر مكعب لكل يوم وتغذى مدينة المراغة وتوابعها ومدينة جهينة وتوابعها.

واكد رئيس مياه سوهاج أن ذلك يأتي فى إطار خطة الشركة لاحلال وتجديد جميع مرافق الشركة للحفاظ عليها ولضمان مياه منتجة مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ولتحقيق رضا المواطنين.

واعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لخطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة الحميات.

وشوارع نزلة الوسطانى وسوس والجمهورية والمدرسة الكاثوليك بمركز المراغة بطول ٤,٥ كيلو متر بتكلفة اجمالية تبلغ ١.٣ مليون جنيه لتخدم أكثر من ٨ الاف مواطن.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن أعمال الاحلال والتجديد تأتي ضمن خطة الشركه لتغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة لتحسين مستوى الخدمة وزيادة جودة المياه المنتجة.