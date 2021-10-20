هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر

أفادت وسائل إعلام محلية في الجزائر بأنه تم تسجيل هزة أرضية في بلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف شمال غربي الجزائر، بلغت شدتها 2.9 على مقياس ريختر.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية، نقلا عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إنه سجل على الساعة 19:51 بالتوقيت المحلي هزة أرضية بشدة 2.9 درجة في بلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف.

وبحسب مصالح الحماية المدية في الشلف، فإن مركز الهزة قد حدد في البحر على بعد 37 كلم شمال غرب سيدي عبد الرحمن الساحلية، فيما لم يتم تسجيل أية خسائر تذكر.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.

وشعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء .