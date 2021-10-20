عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 2.9
هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب شمال الجزائر

أفادت وسائل إعلام محلية في الجزائر بأنه تم تسجيل هزة أرضية في بلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف شمال غربي الجزائر، بلغت شدتها 2.9 على مقياس ريختر.

 

وقالت قناة "النهار" الجزائرية، نقلا عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إنه سجل على الساعة 19:51 بالتوقيت المحلي هزة أرضية بشدة 2.9 درجة في بلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف.

 

وبحسب مصالح الحماية المدية في الشلف، فإن مركز الهزة قد حدد في البحر على بعد 37 كلم شمال غرب سيدي عبد الرحمن الساحلية، فيما لم يتم تسجيل أية خسائر تذكر.

نصائح هامة للمواطنين خلال حدوث زلزال.. فيديو

الجزائر: فتح الملاعب الرياضية للجماهير قريبا

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.

 

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.

 

وشعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء .

الجزائر هزة أرضية زلزال ولاية الشلف حوادث

موضوعات متعلقة

الجزائر: فتح الملاعب الرياضية للجماهير قريبا

الجزائر تتجه لفرض عقوبة السجن المؤبد على المضاربين في الأسواق

ترشيحاتنا

هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر

بعد فيديوهات الرقص .. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني

بيسيرو: صلاح رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية

يا ريت ننسى الماضي.. علاء وحيد: الأهلي يشارك بكل الألعاب في الإسماعيلية إلا كرة القدم

إذاعة مقاطع إباحية مع تقرير الطقس في نشرة أخبار

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست ديربي القرن لتفاوت التاريخ بين الناديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

السيطرة على حريق محدود داخل مول بمدينة الشيخ زايد

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ