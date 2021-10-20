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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان البنكرياس على الجلد والعين إنذار مبكر لـ "القاتل الصامت"

أعراض سرطان البنكرياس
أعراض سرطان البنكرياس

غالبًا ما يُنظر إلى سرطان البنكرياس على أنه "قاتل صامت" نظرًا لافتقاره إلى الأعراض الرئيسية ومع ذلك ، يلاحظ بعض المرضى تغيرات في الجلد والعين يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا على المرض.

 

يعد سرطان البنكرياس تاسع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص أكثر من 10000 حالة كل عام وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان غالبًا ما يُنظر إلى المرض على أنه "قاتل صامت" بسبب افتقاره إلى الأعراض الأولية على الرغم من أنه قد يكون من "الصعب اكتشاف" الأعراض ، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تسرد بعض العلامات التي قد يلاحظها المرضى.

بينما يقع البنكرياس بين المعدة والعمود الفقري ، فإن بعض أعراض سرطان البنكرياس يمكن أن تؤثر في الواقع على الجلد وحتى العينين ووفقًا لـ NHS ، فإن إحدى العلامات التي قد تلاحظها هي أن "بياض عينيك أو جلدك يتحول إلى اللون الأصفر"


ووفقا لما نشره موقع إكسبريس، يُعرف هذا التغيير باليرقان وهو أحد أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس.

 

لماذا يلاحظ بعض مرضى سرطان البنكرياس اصفرار الجلد والعينين؟


ينقسم البنكرياس إلى ثلاثة أقسام تعرف باسم "الرأس" و "الجسم" و "الذيل" السرطان الذي يبدأ في رأس البنكرياس يقع بالقرب من القناة الصفراويةعندما يبدأ السرطان في النمو ، يمكن أن يضغط على القناة ويسبب اليرقان ينتج اليرقان عن تراكم البيليروبين - مادة صفراء داكنة تتكون في الكبد.
 

عادة ، يطلق الكبد سائلًا يسمى الصفراء يحتوي على البيليروبين ينتقل هذا بعد ذلك إلى الأمعاء ، حيث يساعد على تكسير الدهون، قبل الخروج من الجسم في البراز ومع ذلك، في حالة انسداد القناة الصفراوية ، لا يمكن أن تصل الصفراء إلى الأمعاء ، وبالتالي يعاني الجسم من تراكم البيليروبين قد لا تضغط السرطانات التي تبدأ في النمو في الجسم أو ذيل البنكرياس على القناة حتى مرحلة لاحقة.

 

ما هي الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس؟


وفقًا لـ NHS ، يمكن أن تكون حكة الجلد من الأعراض الأخرى المرتبطة بالجلد لسرطان البنكرياس الحكة من الآثار الجانبية الأخرى لليرقان يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

1- بول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد

2- فقدان الشهية أو ملاحظة أنك تفقد الوزن دون محاولة ذلك

3- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

4- حرارة عالية

5- الشعور بالمرض أو عدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام

6- التغييرات في عادات الحمام الخاصة بك
7- ألم في أعلى معدتك وظهرك

8- أعراض عسر الهضم

على الرغم من أن كل هذه الأعراض ليست مؤشرًا واضحًا على الإصابة بسرطان البنكرياس ، إذا كنت قلقًا بشأن صحتك ، فيجب عليك حجز موعد مع طبيبك العام.

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