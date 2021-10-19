علامة فى مشيك تدل على الإصابة بالسرطان.. أعراض خفية وأطعمة تساعد فى العلاج سريعا

سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات

مضادات التعرق تحتويعلى أملاح الألومنيوم المسببة للسرطان

احترس.. أنواع الزجاجات البلاستيكية تحتوي على مادة البيسفينول

صرحت الجمعية الخيرية لسرطان الثدي في المملكة المتحدة بأن سرطان الثدي هو السرطان "الأكثر شيوعًا" في المملكة المتحدة، حيث يتم تأكيد أكثر من 150 حالة جديدة كل يوم.

علاوة على ذلك، فإن المرأة المولودة بعد عام 1960 وتعيش في المملكة المتحدة، لديها فرصة واحدة من كل سبعة لتطور المرض في أنسجة ثديها.

من الملاحظ أن السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة بين النساء قتل ما يصل إلى 32 من الأمهات والأخوات والعمات والزوجات والصديقات كل يوم يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في إطالة فترة بقاء سرطان الثدي.

وشددت مؤسسة The Walk The Walk الخيرية على أهمية فحص أنسجة الثدي - سواء كنت رجلاً أو امرأة، حيث يتم تشخيص ما يصل إلى 400 رجل كل عام في المملكة المتحدة بسرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدى

تتضمن ثماني علامات "شائعة" يجب التحقق منها ما يلي:

تغيير غير عادي في شكل أو حجم أحد ثدييك

إذا تغير أحد الثديين وأصبح أقل من الآخر

تغيرات في لون الجلد أو ظهور طفح جلدي حول الحلمة

الحلمة التي تم سحبها أو غيرت وضعها أو شكلها (تراجع الحلمتين أمر طبيعي عند بعض النساء)

تجعد أو تنقير الجلد

كتلة أو سماكة داخل الثدي أو الإبط

إفرازات من حلمة واحدة أو كليهما

ألم مستمر في أحد أجزاء الثدي.

وأشارت الجمعية الخيرية إلى أنه "كلما تم اكتشاف سرطان الثدي في وقت مبكر ، زادت فرصة نجاح العلاج والشفاء".

يوصى بفحص ثدييك شهريًا في نفس اليوم، بالنسبة للحائض، يجب أن يكون هذا "بعد انتهاء دورتك مباشرة".



هل يمكن منع سرطان الثدي؟



ذكرت “ووك ذا ووك” أن "حوالي 40 بالمائة من السرطانات يمكن الوقاية منها، وهذا يعادل ما يقرب من 144000 حالة في المملكة المتحدة سنويًا".

ويعد تناول نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، وعدم التدخين من الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

عوامل الخطر التي قد لا تتوقعها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدى



هناك أدلة علمية تشير إلى أن "المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء الموجودة في مزيلات العرق ومضادات التعرق قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وتحتوي معظم مضادات التعرق على أملاح الألومنيوم، ويعتقد بعض العلماء أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتحتوي أنواع أخرى من مزيلات العرق على عطور وعوامل مضادة للميكروبات مثل البارابين؛ وبعض هذه المواد عبارة عن مواد كيميائية مركزة قد تكون مرتبطة بسرطان الثدي.

وهناك "دليل كبير" لإثبات أن النساء اللائي لم يلدن يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي وضعن قبل سن الثلاثين.

ويقلل إنجاب المزيد من الأطفال، وفي سن أصغر، من المخاطر بشكل أكبر.

وحذرت المنظمة الخيرية من أن "بعض أنواع الزجاجات البلاستيكية تحتوي على مادة البيسفينول (الموجودة في بلاستيك البولي كربونات) أو الفثالات (الموجودة في رمز إعادة تدوير البلاستيك PET المعاد تدويره 1) ، والتي قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي".

إذا تم استخدام زجاجات المشروبات البلاستيكية بشكل متكرر، خاصة إذا تم تسخينها، فقد تتسرب هذه المواد الكيميائية إلى السوائل.

يساهم التعرض طويل الأمد لهذه الأنواع وغيرها من محاكيات الإستروجين في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كونك "طويل القامة" هو عامل خطر آخر لسرطان الثدي المستجيب للهرمونات، حيث من المرجح أن يكون لدى النساء طويلات القامة مستويات أعلى من عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1).

يعزز IGF-1 انقسام الخلايا ويمنع موت الخلايا المبرمج، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تشمل العوامل المدهشة الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لسرطان الثدي في المملكة المتحدة، ما يلي:

العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)

حبوب منع الحمل المركبة

تصوير الثدي بالأشعة السينية.

في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن 11000 شخص في المملكة المتحدة مصابون بسرطان الثدي غير المشخص.

إذا كنت قلقًا بشأن أنسجة ثدييك، فاحجز موعدًا مع طبيبك العام.

يسببها الدوار والسعال.. علامة في المشي تدل على الإصابة بسرطان الرئة القاتل

عادة ما تشمل أعراض سرطان الرئة، سعالًا شديدًا وألمًا في الصدر وحتى صداعًا، ولكن قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة إذا لاحظت علامة منبهة في طريقة مشيك .

ويعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها ، لأنه عادة ما يصعب اكتشافه حتى ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا يعني أنه عادة ما يكون متقدمًا جدًا قبل أن تلاحظ أي علامات واضحة للسرطان.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن سرطان الرئة هو أيضًا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها في المملكة المتحدة ، قيل لنحو 45000 شخص أنهم مصابون بسرطان الرئة في المملكة المتحدة كل عام.

ومع ذلك، قد لا يعرف الكثير من الناس أنهم معرضون لخطر الإصابة بالمرض، لأن الأعراض قليلة ومتباعدة في مراحلها المبكرة.

لكن يمكنك الكشف عن خطر الإصابة بسرطان الرئة من خلال تحليل مشيتك، فقد يجد بعض المرضى صعوبة في الحفاظ على توازنهم، وفقًا لموقع الويب الطبي WebMD، وهذا ناتج عن نوع من سرطان الرئة يؤثر على الجهاز العصبي المسئول عن حركة العضلات، ولهذا السبب قد تفقد توازنك بسهولة أو تشعر بعدم الاستقرار.

الدوار

وأضافت أن مشاكل التوازن يمكن أن تكون مصحوبة بدوخة غير مبررة "في مراحله المبكرة، لا تظهر أعراض سرطان الرئة التي يمكن أن تراها أو تشعر بها". حسب WebMD.

قد تخبر سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة جهاز المناعة لديك بمهاجمة جهازك العصبي، مما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل عضلاتك "قد يكون من الصعب الوقوف عندما تكون جالسًا، أو قد تشعر بعدم الاستقرار، ويمكن أن تصاب بالدوار من فقر الدم أو من نسخة احتياطية في الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبير الذي ينقل الدم من رأسك إلى قلبك، إذا كان مزدحمًا بورم في الرئة اليمنى العلوية".

لمجرد أنك تعاني من مشاكل في التوازن، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة، يمكن أن يكون سببه ببساطة دوار الحركة أو الصداع النصفي أو إصابة في الرأس.

إذا فقدت توازنك فجأة، فمن المرجح أن تكون علامة على تلف الأعصاب في الساقين، أو مشاكل في الرؤية.

يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل توازنك.

السعال

السعال هو أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا، ولكنه قد يسبب أيضًا ضيقًا في التنفس وألمًا في الصدر وتغيرات طفيفة في الصوت.

النظرة المستقبلية لسرطان الرئة ليست جيدة مثل الأنواع الأخرى من السرطان، لأن الأعراض عادة ما يتم رصدها فقط في مراحلها اللاحقة.

يعيش حوالي واحد من كل ثلاثة مرضى لمدة عام على الأقل بعد تشخيصه، بينما يعيش واحد من كل 20 مريضًا لمدة 10 سنوات أخرى.

يتم تشخيص حوالي 45000 شخص بسرطان الرئة في المملكة المتحدة كل عام.

أطعمة تعالج السرطان

التفاح: يحتوي التفاح على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية، بما في ذلك الكيرسيتين، والكاتشين، والفلوريدزين، وحمض الكلوروجينيك، وهي مضادات الأكسدة الرئيسية. التفاح مصدر جيد للألياف الغذائية ومركبات البوليفينول التي تعمل مع ميكروبات الأمعاء لتعزيز دفاعات مكافحة السرطان.

وجدت العديد من الدراسات أن استهلاك التفاح يمكن أن يقلل من مخاطر مستقبلات هرمون الاستروجين، وهو الشكل السلبي

لسرطان الثدي.البرتقال: بعض ثمار الحمضيات، خاصة اليوسفي والبرتقال، لها نشاط مضاد لتولد الأوعية ومضاد للأورام.

من الملاحظ أن الأفراد الذين يتناولون الحمضيات يوميًا لديهم مخاطر أقل للإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك أمراض الرئة والقولون والمستقيم والمعدة.

هناك نوعان من الفلافونويد المتوفران بكثرة في الحمضيات وهما النوبليتين وحمض الأسكوربيك (فيتامين ج)، والتي ثبت أنها تمنع نمو وانتشار الأورام.

التوت البري: يحتوي التوت البري على حمض أورسوليك وبروانثوسيانيدينس.

الاستهلاك المنتظم لمستخلص التوت البري يمنع نمو سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم والورم الأرومي الدبقي وسرطان الدم وسرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان تجويف الفم وسرطان البروستاتا وخطوط خلايا سرطان الكلى.

التوت: التوت مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات أ ، ج ، هـ ، الكاروتينات، حمض الفوليك، الكالسيوم، السيلينيوم، الفينولات البسيطة والمعقدة والفيتوستيرول.

أنثوسيانوسيدات وريسفيراترول هما من أكثر مضادات الأكسدة نشاطا الموجودة في العنب البري. تحتوي مضادات الأكسدة هذه على تأثيرات مضادة للسرطان، بما في ذلك نشاط التنظيف الجذري، وتفعيل إنزيمات إزالة السموم من المرحلة الثانية، وتقليل تكاثر الخلايا والتهابها.

الريسفيراترول، الموجود أيضًا في قشر العنب الأحمر، له العديد من الفوائد الصحية. كما أنه يعرض خصائص العلاج الكيميائي مثل مضادات الالتهاب.

ويقترح أخصائيو التغذية بعض الأفكار لتحسين الاستجابة لعلاج السرطان إذا كان هناك فقدان للشهية:

- تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم.

ابدأ بنظام غذائي غني بالبروتين بينما تكون شهيتك أقوى.

- احتفظ بالأطعمة والمشروبات المفضلة عالية السعرات الحرارية في متناول اليد.

- حاول أن تكون نشيطًا بدنيًا قدر الإمكان.

للمساعدة في تحفيز شهيتك للغثيان والقيء:

- تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

- تناول الأطعمة واحتساء السوائل الصافية في درجة حرارة الغرفة أو البرودة قد يكون من السهل تحمله.

- تجنب الأطعمة عالية الدهون أو الدهنية أو الحارة أو الحلوة للغاية.

- تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية.

- ارتشف المشروبات فيما بين وجبات الطعام بدلًا من الوجبات.

- للتقيؤ، تجنب تناول الطعام حتى يتم التحكم في القيء، ثم حاول تناول كميات صغيرة من السوائل الصافية مثل المرق أو عصير التوت البري.

قد يكون من المفيد أيضًا تناول الأطعمة العادية مثل الخبز.

مصدر المعلومات: موقع “إكسبريس”.