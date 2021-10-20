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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل والإمارات تسعيان إلى تنفيذ مشروع مشترك على سطح القمر

إسرائيل والإمارات
إسرائيل والإمارات تسعيان إلى تنفيذ مشروع مشترك على سطح القمر

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وكالة الفضاء الإسرائيلية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع نظيرتها الإماراتية، لتحويل مهمة المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت 2" إلى مشروع علمي تكنولوجي مشترك، يتوج برفع علمي الدولتين جنبا إلى جنب على سطح القمر.

وتلتقي وزيرة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فركش–هكوهين، اليوم الأربعاء، وزيرة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية سارة الأميري؛ لتوقيع أول اتفاق تعاون في مجال الفضاء بين البلدين، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

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وبحسب الصحيفة، فإن "الاتفاق الجديد يعتبر استمرارا لاتفاقيات السلام الموقعة، وسيقود إلى مشاريع مشتركة في مجال الفضاء، بينها تطوير تقنيات فضاء وأقمار صناعية، وأنظمة أبحاث الفضاء، مثل: الروبوتات والمركبات والأنظمة البصرية وصناعة الفضاء ودراسات الفضاء وبرامج تربوية وغيرها".

وأضافت الصحيفة: "التوقيع على المخطط لا يشمل فقط اتفاق إطار بين البلدين للتعاون بين وكالات الفضاء، إنما أيضا تفاهمات بخصوص مشاريع محددة، والتي تم دفعها بالفعل، وجاءت نتيجة عمل على مدار الأشهر الأخيرة".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن اتفاق دولي بين البلدين حول مهمة المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت 2"، والتي ستعزز نشاطات مشتركة لوكالة الفضاء الإسرائيلية ونظيرتها الإماراتية.

وأوضحت أن هذا التعاون سيحول مهمة بريشيت 2، إلى المشروع العلمي التكنولوجي الأول، الذي سيخلق تاريخيا مشتركا للشعبين، من خلال رفع العلم الإسرائيلي والإماراتي جنبا إلى جنب على سطح القمر.

وأفادت بأنه من المخطط أن يتم إطلاق المهمة في عام 2024، وسيتم إنزال مركبتين على سطح القمر، إحداها في الجانب البعيد من القمر، إضافة إلى سفينة أخرى ستدور حول القمر، على مدار 5 سنوات.
وحتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من دولة الإمارات حول ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وكانت إسرائيل والإمارات، وقعتا في سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الوقت، أبرم الجانبان عدة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

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