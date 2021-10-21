أخبار السيارات| مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية.. أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها:
مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية
تتعدد الطرازات الخاصة بالعلامة التجارية لاند روفر داخل الأسواق العالمية للسيارات، ومن بينهم النسخة القوية ديسكفري موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق السعودي بالعديد من الإمكانيات القوية .
سوق المستعمل..سعر تويوتا فورتشنر موديل 2017
استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية .
سوق المستعمل..سعر بيجو 2008 موديل 2017
يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة بيجو 2008 موديل 2017.
أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2021 في تونس
تعد سيارات بي إم دبليو من السيارات التي استطاعت المحافظة على مكانتها بين كبار مصنعي السيارات، وخاصة داخل السوق التونسي، كبقية اسواق العالم .
فيراري F8 سبايدر 2021 ... تعرف على السيارة الخارقة الجديدة كلياً من فيراري
يعد العملاق الأيطالي "فيراري" واحداً من أقدم و أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيس الشركة و تصنيعها لأول سيارتها عام 1947 في مدينة مارانيلو في بلد المنشأ أيطاليا ، و تعر دائما الشركة الأيطالية بتقديمها لكل ما هو جديد و رائد في عالم السيارات و ذلك من خلال أصدارات متعددة و متنوعة في عدة فئات .
أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021
تتميز الشركات الأيطالية و تتألق دائماً في فئة السيارت الرياضية الخارقة صاحبة الأداء العالي ، و في القرن الماضي حفرت تلك الشركات أسماءها عالمياً ضمن أقوي و أفضل شركات السيارات بصفة عامة في العالم و ذلك بفضل مواكبتها للتطور التكنولوجي و حرصها دائما على أستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .