أخبار السيارات| مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية.. أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها:

تتعدد الطرازات الخاصة بالعلامة التجارية لاند روفر داخل الأسواق العالمية للسيارات، ومن بينهم النسخة القوية ديسكفري موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق السعودي بالعديد من الإمكانيات القوية .

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية .

يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة بيجو 2008 موديل 2017.

تعد سيارات بي إم دبليو من السيارات التي استطاعت المحافظة على مكانتها بين كبار مصنعي السيارات، وخاصة داخل السوق التونسي، كبقية اسواق العالم .

يعد العملاق الأيطالي "فيراري" واحداً من أقدم و أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيس الشركة و تصنيعها لأول سيارتها عام 1947 في مدينة مارانيلو في بلد المنشأ أيطاليا ، و تعر دائما الشركة الأيطالية بتقديمها لكل ما هو جديد و رائد في عالم السيارات و ذلك من خلال أصدارات متعددة و متنوعة في عدة فئات .

تتميز الشركات الأيطالية و تتألق دائماً في فئة السيارت الرياضية الخارقة صاحبة الأداء العالي ، و في القرن الماضي حفرت تلك الشركات أسماءها عالمياً ضمن أقوي و أفضل شركات السيارات بصفة عامة في العالم و ذلك بفضل مواكبتها للتطور التكنولوجي و حرصها دائما على أستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .