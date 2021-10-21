مين قال كدا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة لمرضى الذئبة الحمراء فيما يخص لقاح كورونا

علق عبد الهادي مصباح، أستاذ مناعة على المتحور الجديد من فيروس كورونا والمكتشف في بريطانيا، والذي يطلق عليه إسم "أيه واي فور بوينت تو" (AY4.2)، متابعا: هو فيروس متفرع عن متحور "دلتا"، منوها بأنه أكثر سرعة في الانتشار من غيره من المتحورات.

وأضاف “عبد الهادي مصباح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة “سي بي سي” المتحور الجديد أسرع في الانتشار ولكنه ليس أكثر شراسة، منوها بأن اللقاحات مازالت فعالة ومأثرة على المتحورات وحتى على المتحور الجديد.

ووجة حديثه للأطباء قائلا: مين قال أن مريض الذئبة الحمراء لا يمكن أن يحصل على لقاح كورونا؟"، متابعا: الحصول على اللقاح من عدمه يعتمد على التشخيص وحالة كل مريض.

وشدد على أهمية الحصول على لقاح كورونا للوقاية من تحورات فيروس كورونا المستمرة، متابعا: لا يجب على المواطنين الإنسياق وراء شائعات الخوف من لقاح كورونا.

وفيما يخص اللقاح الخاص بالأطفال، أوضح أن النتائج الأولية للقاح مبشرة للغاية، مسترسلا: اللقاح سيساهم في الحد من انتشار الفيروس.