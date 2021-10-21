صحة أسوان تتفقد الوحدات والمستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

قام الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، بجولة تفقدية لمستشفى المسلة (الحميات سابقاً)، حيث تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبنى، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بها خلال نهاية العام الجاري 2021، كما شملت جولاتهم تفقد أعمال التطوير في مستشفيات نصر النوبة وكوم أمبو ودراو.

وفي السياق ذاته، قام حنفي وشعبان أيضا بجولة تفقدية للوحدة الصحية بخزان غرب بمركز أسوان ، بالإضافة لوحدات المالكي، وقورته ثالث بمركز نصر النوبة ، حيث يجري حالياً بدء تسكين القوي البشرية إستعداداً للتشغيل التجريبي .

ويأتي تنفيذ ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد "، وإشراف الدكتور "أحمد السبكى" مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل .

يذكر أن عدد الوحدات التي تم إستلامها وجارٍ تجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي بلغ (٧٧) ، من إجمالي ( ١١٢) وحدة صحية ومركز طبي علي مستوي محافظة أسوان.

وكان قد أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة بأن المنطقة الأثرية بمدينة أبو سمبل استعدت لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، وهى الظاهرة الفرعونية الفلكية الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد بأنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة لتأمين المعبد ورصد حركة الزوار وتقديم كافة التسهيلات للضيوف، مع وضع سيارات جولف لنقل السائحين إلى داخل المعبد ومشاهدة الظاهرة، مع الدفع بوابات إلكترونية.

وأوضح عبد المنعم سعيد بأن هناك تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعبد من مراعاة التباعد الاجتماعى بين السائحين زوار المعبد، واستخدام مواد التعقيم والتطهير والحرص على ارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات التى تضمن السلامة بين الزائرين خلال تواجدهم بالمعبد.

يشار إلى أن مدينة أبوسمبل تشهد مع شروق شمس 22 أكتوبر ظاهرة فرعونية فلكية فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر ، وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبوسمبل، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس، للإعلان عن بدء موسم الزراعة فى أكتوبر والحصاد فى فبراير.

الوحدات الصحية بأسوان