استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم.. تفاصيل

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ الأربعاء الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم السبت علي مستوي البنوك العاملة بمصر دون أي تغيير.



وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع ففي بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".



بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الأهلي المتحد،HSBC، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكوي ت اوطني NBK،قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، عودة ، المشرق".



أعلي سعر لـ الدولار



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان".



بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".



