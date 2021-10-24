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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلات خطيرة في هواتف Google Pixel بعد تثبيت أندرويد 12

مشكلات خطيرة في هواتف
مشكلات خطيرة في هواتف Google Pixel بعد تثبيت أندرويد 12

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف Google Pixel  من وجود مشكلات في هواتفهم بعد تثبيت أحدث نظام تشغيلى من شركة جوجل للهواتف وهو نظام أندرويد 12 الذى تم الإعلان عنه رسميا للمرة الأولى منذ أيام قليلة.  

وبحسب موقع PhoneArena فإن مستخدمي هواتف Google Pixel قاموا بتقديم شكاوى عديدة على صفحة الدعم الرسمي على جوجل، ألبرزها تعطل تطبيقات الهواتف الخاص بهم مباشرة بعد تثبيت أندرويد 12 .

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كما واجه مستخدمو هواتف Pixel 4a نفاد البطارية بشكل كبير، بالإضافة إلى إعادة التشغيل المستمرة للهواتف لبضع ساعات إلى جانب بطء شديد في التمرير لإلغاء القفل.

وظهرت بعض المشكلات في الكاميرا بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بتطبيق الكاميرا على هواتف Pixel كان منها أعطال عشوائية واستنزاف البطارية، ومشكلة في ذاكرة التخزين المؤقت والتشغيل في الوضع الآمن، وغيرها. 

وكانت جوجل قد أضافت لنظام Android 12 عدد من ميزات الأمان والخصوصية للحفاظ على خصوصية الموقع من التطبيقات، كما يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات يستخدم الميكروفون أو الكاميرا ، حيث إيقاف تشغيلها عبر خاصية الإعدادات السريعة. 

كما تشمل الميزات الجديدة من Android 12 ميزات توفير الطاقة مع إمكانية الوصول بشكل أفضل، بحيث يمكنك الاستمرار في استخدام أحد التطبيقات حتى أثناء تنزيل التحديث لنفس التطبيق وتثبيته في الخلفية.

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