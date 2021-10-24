عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا تقدم وصفة سهلة لحرق دهون البطن.. فيديو

بسمة الملا
بسمة الملا

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، مشروبا سحريا لحرق دهون البطن باسهل طريقة ومن خلال مكونات موجودة في كل المنزل.

 

المقادير:
ملعقة صغيرة من النعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ماء مغلي

 

وقالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنها تحب متابعة كل تفصيلة في حياة المريض، خصوصا في الأوقات التي يرتفع فيها ضغطه ويشعر بالغضب.

 

وأكدت أن ذلك لا يعد فضولا وإنما هرمون الكورتيزول يرتفع وقت العصبية بجسم المريض ، وهو ما  يتسبب في توقف الجسم عن الحرق، لذلك يفضل ألا يتناول المريض كورس التخسيس وقت العصبية ، أو المزاج غير الجيد ليحصل على النتيجة المرضية في النهاية.

 

وأضافت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن هرمون الكورتيزول متعلق بالحالة العصبية والضغط.


وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن أن دهون منطقة البطن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لافتة إلى أن نقص فيتامين د3 أحد أهم أسباب زيادة الوزن.


وتابعت خبيرة التغذية، أن نقطة الحرق عامل أساسي في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فيتامين د3، متابعة: مقاومة الأنسولين وقلة إفراز هرمون الشبع يتسبب في رغبة الفرد في التناول على السكريات بشكل متتال ومستمر.

 

وشددت خبيرة التغذية، على أن السمنة المفرطة تتسبب في شعور الفرد بآلام العظام والعمود الفقري.

خبيرة التغذية حرق دهون البطن بسمة الملا هرمون الكورتيزول نقص فيتامين د3 أ العمود الفقرى آلام العظام إفراز هرمون الشبع

ترشيحاتنا

عمره 4 سنوات.. طفل يصاب بشيخوخة مبكرة بسبب مرض جينى

خبير في جراحة القلب من المملكة المتحدة بمستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية

العناني وعبد الغفار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والمجلس الأعلى للآثار|صور

كلاسيكو الأرض .. فاتي وديباي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

تعرف على أسعار ومواصفات GMC جي ام سي يوكن 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ