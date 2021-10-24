بسمة الملا تقدم وصفة سهلة لحرق دهون البطن.. فيديو

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، مشروبا سحريا لحرق دهون البطن باسهل طريقة ومن خلال مكونات موجودة في كل المنزل.

المقادير:

ملعقة صغيرة من النعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ماء مغلي

وقالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنها تحب متابعة كل تفصيلة في حياة المريض، خصوصا في الأوقات التي يرتفع فيها ضغطه ويشعر بالغضب.

وأكدت أن ذلك لا يعد فضولا وإنما هرمون الكورتيزول يرتفع وقت العصبية بجسم المريض ، وهو ما يتسبب في توقف الجسم عن الحرق، لذلك يفضل ألا يتناول المريض كورس التخسيس وقت العصبية ، أو المزاج غير الجيد ليحصل على النتيجة المرضية في النهاية.

وأضافت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن هرمون الكورتيزول متعلق بالحالة العصبية والضغط.



وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن أن دهون منطقة البطن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لافتة إلى أن نقص فيتامين د3 أحد أهم أسباب زيادة الوزن.



وتابعت خبيرة التغذية، أن نقطة الحرق عامل أساسي في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فيتامين د3، متابعة: مقاومة الأنسولين وقلة إفراز هرمون الشبع يتسبب في رغبة الفرد في التناول على السكريات بشكل متتال ومستمر.

وشددت خبيرة التغذية، على أن السمنة المفرطة تتسبب في شعور الفرد بآلام العظام والعمود الفقري.