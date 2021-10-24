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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الزمالك| 3 قرارت عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. ضربة موجعة للفريق

شعار الزمالك
شعار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

 

مرتضي منصور يعلن موعد عودته لرئاسه الزمالك عقب الحكم القضائي
كشف المستشار مرتضي منصور، عن موعد تنفيذ حكم القضاء بعودته لرئاسة نادي الزمالك ، مرة أخرى عقب سلامة مواقفه من التجاوزات المنسوبة إليه.

 

بعد حكم المحكمة.. مرتضى منصور يتخذ 3 قرارات عاجلة خاصة بـ الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

 

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه بشأن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة .

 

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل
عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي سيطرت حالة من الفوضي داخل نادي الزمالك

 

انتشار قوات الأمن أمام نادي الزمالك عقب قرار عودة مرتضي منصور.. فيديو
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم "الأحد"، بقبول طعن مرتضى منصور، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وعودته لرئاسة النادي.

 

مران الزمالك.. كارتيرون يرفض إجراء تقسيمة ويكتفي بالتدريبات الترفيهية
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين في تدريبات اليوم، واكتفى الجهاز الفني بالتدريبات الترفيهية التي خاضها اللاعبون خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

 

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في الجولة الأولى بالدوري
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل  باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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اخبار الزمالك| 3 قرارت عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. ضربة موجعة للفريق

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