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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول تعليق من مجدي الهواري على أنباء ارتباطه بأنغام .. أكرم حسني يعلن عن أغنية جديدة

أنغام ومجدي الهواري
أنغام ومجدي الهواري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أول تعليق من مجدي الهواري على أنباء ارتباطه بأنغام

نفى المخرج مجدي الهواري، شائعة زواجه من الفنانة أنغام، حيث تداول مروجو الشائعات هذة الشائعة بشكل استفز الطرفين.

 

أكرم حسني يتعاون مع إيهاب عبد الواحد في أغنية جديدة

أكد الفنان أكرم حسني، انه انتهى من العمل على اغنية جديدة مع الملحن ايهاب عبد الواحد.

 

نشر أكرم حسني صورة جمعته بكل من شيكو وايهاب عبد الواحد والموزع نادر حمدي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام" وعلق عليها قائلاً: “كان المفروض نعمل عشا .. عملنا اغنية”.

 

اليوم.. علي الألفي يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

يحيي الفنان علي الألفي، حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء. 

 

عودة المخرج محمد فاضل للدراما بعد غياب 10 سنوات

 يعود المخرج محمد فاضل  إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات حيث اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل الضاحك الباكي نجيب الريحاني لصالح الشركة المتحدة ومن تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي وتستعد الشركة المنتجة بتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية واحدث أدوات صناعة الدراما العالمية.

 

محمد كيلاني ضيف الحلقة المقبلة من برنامج "أبلة فاهيتا"

روجت الصفحة الرسمية للدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا" للحلقة الجديدة من برنامجها،وأعلنت عن تواجد الفنان محمد كيلاني،ضيف بحلقتها المقبلة.

 

للمرة الثانية وبملابس جديدة.. أنجلينا جولي وابنتيها في العرض الخاص لفيلم Eternals بإيطاليا

 

حرصت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي على الظهور مع ابنتيها في العرض الخاص لفيلمها الجديد Eternals الذي أقيم في إيطاليا، بعد أيام من حضورهم معها في عرض لوس أنجلوس. 

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