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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| توقعات الأبراج.. ومن كل بلد أكلة.. أسباب الربو

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/10/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 


كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج وحظك اليوم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي .

 

طريقة تحضير الهريسة المغربية
 

الهريسة المغربية هي نوع من أنواع الفلفل الحار ، تتميز بطعمها الحار جدا ، وتضاف إلى العديد من الأطباق للحصول على طعم حامض دافئ ، بالرغم من مذاقها الحار الشديد ، إلا أنها رغبة شديدة الدافع على الإطلاق ، لكنها تفضل تناول الطعام باعتدال لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القولون والحموضة المعوية أو إضافة وجبات يتناولها الأطفال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ،تقمها الشيف مفيدة عثمان 

 

أسهل طريقة لـ عمل البسبوسة الجزائرية
 

المطبخ الجزائري من المطبخ العربي القديم والمميز الذي اشتهر بعدة أنواع وأصناف شهية من المقبلات من بينها الكسكس الجزائري ، الخبز الجزائري ، كما يتميز بالحلويات المتعددة من بينها السبلة ، والبراج ، بالإضافة إلى المكاروت في هذا المقال سنتحدث فيه عن كيفية تحضير البسبوسة الجزائرية 

 

أسباب الربو عند الأطفال وعوامل خطر قبل الولادة تعزز إصابتهم به
 

الربو هو مرض التهابي مزمن يصيب الرئتين ويسبب نوبات متكررة من انسداد مجرى الهواء، ويمكن أن يكون الأطفال المصابون بالربو حساسين لبعض المحفزات مثل دخان السجائر وحبوب اللقاح والهواء البارد عوامل الخطر وأسباب الربو عند الأطفال

وفقا لما نشره موقع هيلثي ،يحدث الربو بسبب تورم (التهاب) الأنابيب (الممرات الهوائية) التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين، وقد يجعل هذا الممرات الهوائية أضيق وأكثر حساسية من المعتاد، كما قد يؤدي التعرض للمحفزات التالية إلى زيادة خطر الإصابة بالربو عند الأطفال:

 

تميل للانفتاح على العالم الخارجي .. لمواليد 26 أكتوبر نصيحة الأبراج

 

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.

نشر صدى البلد الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة الأخبار المهمة الصحة المراة الأبراج حظك اليوم

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