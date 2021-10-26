أسهل طريقة لـ عمل البسبوسة الجزائرية

المطبخ الجزائري من المطبخ العربي القديم والمميز الذي اشتهر بعدة أنواع وأصناف شهية من المقبلات من بينها الكسكس الجزائري ، الخبز الجزائري ، كما يتميز بالحلويات المتعددة من بينها السبلة ، والبراج ، بالإضافة إلى المكاروت في هذا المقال سنتحدث فيه عن كيفية تحضير البسبوسة الجزائرية تقدمها الشيف مفيدة عثمان.



بسبوسة جزائرية

مكونات



اربع بيضات.

كوب زيت نباتي.

كوب حليب سائل.

كوب سكر.

كاسين ونصف دقيق ابيض متعدد الاستخدامات.

ملاعق كبيرة خميرة.

خمس ملاعق كبيرة من العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ربع كوب لوز محمص.

ربع كوب صنوبر محمص.

كيف تستعد



ضعي البيض تدريجيًا في وعاء واخلطي جيدًا لمدة خمس دقائق ، ثم أضيفي السكر والحليب إلى البيض واستمري في الخلط.

أضيفي الخميرة والدقيق إلى الخليط تدريجياً واخلطيهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نحفظ خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ، ثم ندخل في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة عشرين دقيقة أو حتى ينضج تماما.

نحفظ ماء الورد والعسل في قدر على النار ونقلب جيداً حتى يغلي الخليط ، ثم يبتعد عن النار ويدعوه جانباً.

نخرج بسبوسة من الفرن ونقطعها على شكل علب متوسطة الحجم ونضيف إليها ماء الورد والعسل ونزينها بالمكسرات المحمصة وتقدم مع فنجان من القهوة.