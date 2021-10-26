عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات لوزير البترول ونظيره اللبناني لاستكمال متابعة إجراءات وصول الغاز المصري

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة مجددا بعد زيارته الأولي أوائل الشهر الحالي وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا. 

وزير البترول الأسبق يكشف توقعاته حول أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضحا الأسباب.. وزير البترول الأسبق: مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية|فيديو


وأوضح المهندس طارق الملا أن لقاءه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها  للوصول بالغاز الطبيعى المصري إلي لبنان الشقيقة في إطار التزام  الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير امدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها . 


وأشار  طارق الملا  إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعى والاتفاق على البرنامج الزمنى لوصول الغاز.

ومن جانبه اكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان ، مضيفا انه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز  الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر. 


حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي ، ومستشار وزير الطاقة اللبناني ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد والأستاذ أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

طارق الملا البترول وزير البترول الغاز الطبيعى وزير الطاقة اللبناني

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يستهل مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الجونة .. اليوم

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ..قرار جزائري جديد بشأن المغرب

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري

مي كساب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

لبنان .. رئيس الحكومة يزف بشرى سارة بشأن سعر البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

الإغلاق وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات تنتظر شركات السياحة المخالفة لشروط العمرة

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

حكاية قتل من غرفة الإعدام.. نادية تطلب الصلاة وعشيقها يحتسي 4 فناجين قهوة | نوستالجيا

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ