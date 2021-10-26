مباحثات لوزير البترول ونظيره اللبناني لاستكمال متابعة إجراءات وصول الغاز المصري

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة مجددا بعد زيارته الأولي أوائل الشهر الحالي وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا.



وأوضح المهندس طارق الملا أن لقاءه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعى المصري إلي لبنان الشقيقة في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير امدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها .



وأشار طارق الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعى والاتفاق على البرنامج الزمنى لوصول الغاز.

ومن جانبه اكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان ، مضيفا انه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.



حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي ، ومستشار وزير الطاقة اللبناني ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد والأستاذ أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.