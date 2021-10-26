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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس القومي: المرأة شهدت عهد جديد منذ تولي السيسي رئاسة مصر

صدى البلد

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة شهدت عهد جديد منذ يونيو عام 2014، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث كان معه إرادة سياسية واعية تحترم المرأة وتقدرها، إيماناً بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان.

 

وأضافت مايا مرسي ، خلال إلقائها كلمة مصر أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تجسد ذلك من خلال سابقة تاريخية، بإعلام عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، مضيفة أن أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة ، أنه في إطار تشاركي مع كافة الأطراف والمجتمع المدني، أعلنت الأمم المتحدة أن مصر هي الأولى على مستوى العالم بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية في إطار أهداف التنمية المستدامة.

 

ونوهت مايا مرسي، بأنه تم بالتوازي إنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية، من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم، مشيرة إلى أن للمرأة محور أساسي في الاستراتيجية الوطنية، حيث يتفق مع أهدافها في تمكين المرأة.

المجلس القومى للمرأة السيسي رئاسة الجمهورية المجلس القومى لحقوق الإنسان لأمم المتحدة

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