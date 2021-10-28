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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمركزي منفلوط والقوصية

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 28 حالة تعدٍ على أراضي الدولة التابعة للإصلاح الزراعي والصرف والري بمركزي منفلوط والقوصية ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات الإزالة المستمرة بمختلف القرى والمراكز استهدفت مركزي منفلوط والقوصية وتمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 28 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي والصرف والري بمساحة 1569 متر مربع مباني و16 قيراط زراعة وذلك بمتابعة ميدانية من العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وفقاً لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح المحافظ أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ  311 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 35930 متر مربع مباني و619 فدان و8 قيراط و9 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.
كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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