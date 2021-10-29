حدث ليلا.. 5.75 دولار .. أسعار جديدة لبيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية.. قيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض ابرزها فى التقرير التالى:-
5.75 دولار .. "مدبولي" يحدد أسعارا جديدة لبيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها
الصحة: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 55 حالة وفاة
رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري
الكفن ينهي سلسال الثأر في عدة محافظات .. وجهود غير مسبوقة من أجهزة الدولة لإنهاء الخصومات
مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم
58 ألف جنيه سعر فستان ياسمين صبرى يثير الجدل|شاهد
يوم الجمعة.. أفضل الأدعية وساعة الاستجابة في سيد الأيام
بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية
صدمة .. مواطن يلقي نفسه أمام سيارة على طريق سريع