أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تواصل شركة سيتروين الفرنسية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات عبر نسخة جديدة ستحمل لقب C4 موديل 2022، والتي تنتمي هذه السيارة إلى فئة الكروس اوفر، وجاء ذلك بعد الاعلان عن احدث الاصدارت ايضا المقدمة من فئة الهاتشباك وهي النسخة C3.

تمكنت سيارات الكروس أوفر من تحقيق مكانة قوية داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، حيث تنفرد كل علامة تجارية بتقديم العديد من الامكانيات الخاصة بكل فئة، ومنها وسائد الحماية، وبرامج الرفاهية، والقدرات الفنية، إلى جانب التصميم الخارجي والداخلي الخاص بكل صانع.

نشر النجم البليجكي العملاق "لوكاكو" نجم نادي تشليسي الانجليزي، صورة عبر حسابة الخاص بموقع FACEBOOK و انستجرام، وهو بصحبة إحدى السيارات الخارقة والتي تحمل علامة الحصان الواثب الخاص بشركة فيراري الايطالية، وهي النسخة الرائعة صاحبة القدرات العالية "فيراري روما".

تنتمي كل من النسختين كيا سبورتاج و هيونداي توسان موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، حيث تقدم كل نسخة بتصميم رياضي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بالاضافة إلى احتوائهم على حزمة من انظمة الرفاهية ودعم قائد المركبة، إلى جانب المواصفات الفنية الخاصة بكل نسخة، وعناصر الحماية والامان.

تستمر شركة هينسي رائدة مجال تعديلات السيارت، في وضع اللمسات الساحرة على الكثير من الاصدارات القوية، ومن بين هذه الاصدارات التي حظت بتلك اللمسات هي النسخة فورد F-150 والتي تنتمي إلى فئة البيك اب.

استطاعت شركة ميني كوبر الانجليزية أن تقدم مفهوم مختلف لاصداراتها طوال فترة تاريخها العريق، حيث تعتمد سياراتها على اطلالة الهاتشباك الشبابية، سواء كانت ذات السقف الثابت او المكشوف، بالاضافة إلى تصميمات متنوعة ومنها النسخة كونتري مان صاحبة التصميم الهيكلي المختلف، والذي يعتمد على قياسات اكبر من ناحية الطول والعرض إلى جانب انفرادها بالعديد من المفاهيم المختلفة عن باقي اصدارات ميني.