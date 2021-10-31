أكلات مغربية.. طريقة تحضير السفة المدفونة بالدجاج

السفة المدفونة من الأكلات المغربية الشهيرة، وتقدم بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة والمميزة، وإليك طريقة تحضير السفة المدفونة بالخطوات.
مقادير السفة المدفونة:
2 كيلو دجاج قطع وسط بدون جلد
3 بصلة مفرومة
ربع كيلو زبيب
1 ونصف ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
1 عود قرفة
1 ونصف ملعقة كبيرة سمن مغربي
قليل من زيت نباتى
1 ملعقة كبيرة بهارات
1 ونصف ملعقة صغيرة زعفران شعر
2 نجمة الينسون
الصوص:
ربع كيلو قراصيا
ربع كيلو مشمشية
ربع كيلو تين مجفف
2 و نصف ملعقة كبيرة عسل نحل
1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملح
1 عود قرفة
1 ملعقة كبيرة زبدة
الشعرية:
2 كيلو شعرية بلدى
ماء مغلي
ربع كوب زيت نباتى
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة زبدة
التزيين
1 كوب لوز مقشر محمر
1 كوب تمر
نصف كوب سمسم محمص
لوز مجروش
طريقة تحضير السفة المدفونة:
1- يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار
2- تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والبهارات والزعفران والينسون
3- تشوح قطع الدجاج مع الخليط
4- يضاف القليل من الماء
5- يترك الخليط على النار حتى النضج
الصوص:
1- ضعي الشعرية في طبق التقديم
2- ترص قطع الدجاج ثم المزيد من خليط الشعرية
3- يترك الخليط على النار حتى يغلظ قوام الصوص
4- تدهن الشعرية بالزيت
5- توضع على حمام بخار لمدة 15 دقيقة
6- تدهن مرة أخرى بالزبدة واللبن والفانيليا وتوضع على حمام البخار لمدة حوالى 15 دقيقة أخرى
7- يمكن أن تكرر الخطوة السابقة مرة ثالثة حتى تمام نضج الشعرية
8- يضاف الصوص على الوجه ويزين الوجه باللوز والتمر
9- تقدم السفة المدفونة