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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مغربية.. طريقة تحضير السفة المدفونة بالدجاج

السفة المدفونة
السفة المدفونة

السفة المدفونة من الأكلات المغربية الشهيرة، وتقدم بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة والمميزة، وإليك طريقة تحضير السفة المدفونة بالخطوات.

 

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مقادير السفة المدفونة:

2 كيلو دجاج  قطع وسط بدون جلد

3 بصلة مفرومة 

ربع كيلو زبيب 

1 ونصف ملعقة صغيرة كركم 

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 

ملح  حسب الرغبة

1 عود قرفة 

1 ونصف ملعقة كبيرة سمن مغربي 

قليل من زيت نباتى 

1 ملعقة كبيرة بهارات 

1 ونصف ملعقة صغيرة زعفران شعر 

2 نجمة الينسون 

الصوص:

ربع كيلو قراصيا 

ربع كيلو مشمشية 

ربع كيلو تين مجفف 

2 و نصف ملعقة كبيرة عسل نحل 

1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 

ملح 

1 عود قرفة 

1 ملعقة كبيرة زبدة 

الشعرية:

2 كيلو شعرية بلدى 

ماء مغلي 

ربع كوب زيت نباتى 

2 كوب لبن 

2 ملعقة كبيرة زبدة 

التزيين

1 كوب لوز مقشر محمر 

1 كوب تمر 

نصف كوب سمسم محمص 

لوز مجروش 

 

طريقة تحضير السفة المدفونة:

1- يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار

2- تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والبهارات والزعفران والينسون

3- تشوح قطع الدجاج مع الخليط

4- يضاف القليل من الماء

5- يترك الخليط على النار حتى النضج

الصوص:

1- ضعي الشعرية في طبق التقديم

2- ترص قطع الدجاج ثم المزيد من خليط الشعرية

3- يترك الخليط على النار حتى يغلظ قوام الصوص

4- تدهن الشعرية بالزيت

5- توضع على حمام بخار لمدة 15 دقيقة

6- تدهن مرة أخرى بالزبدة واللبن والفانيليا وتوضع على حمام البخار لمدة حوالى 15 دقيقة أخرى

7- يمكن أن تكرر الخطوة السابقة مرة ثالثة حتى تمام نضج الشعرية

8- يضاف الصوص على الوجه ويزين الوجه باللوز والتمر

9- تقدم السفة المدفونة 

 

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