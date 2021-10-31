أكلات مغربية.. طريقة تحضير السفة المدفونة بالدجاج

السفة المدفونة من الأكلات المغربية الشهيرة، وتقدم بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة والمميزة، وإليك طريقة تحضير السفة المدفونة بالخطوات.

مقادير السفة المدفونة:

2 كيلو دجاج قطع وسط بدون جلد

3 بصلة مفرومة

ربع كيلو زبيب

1 ونصف ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 عود قرفة

1 ونصف ملعقة كبيرة سمن مغربي

قليل من زيت نباتى

1 ملعقة كبيرة بهارات

1 ونصف ملعقة صغيرة زعفران شعر

2 نجمة الينسون

الصوص:

ربع كيلو قراصيا

ربع كيلو مشمشية

ربع كيلو تين مجفف

2 و نصف ملعقة كبيرة عسل نحل

1 و نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملح

1 عود قرفة

1 ملعقة كبيرة زبدة

الشعرية:

2 كيلو شعرية بلدى

ماء مغلي

ربع كوب زيت نباتى

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

التزيين

1 كوب لوز مقشر محمر

1 كوب تمر

نصف كوب سمسم محمص

لوز مجروش

طريقة تحضير السفة المدفونة:

1- يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار

2- تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والبهارات والزعفران والينسون

3- تشوح قطع الدجاج مع الخليط

4- يضاف القليل من الماء

5- يترك الخليط على النار حتى النضج

الصوص:

1- ضعي الشعرية في طبق التقديم

2- ترص قطع الدجاج ثم المزيد من خليط الشعرية

3- يترك الخليط على النار حتى يغلظ قوام الصوص

4- تدهن الشعرية بالزيت

5- توضع على حمام بخار لمدة 15 دقيقة

6- تدهن مرة أخرى بالزبدة واللبن والفانيليا وتوضع على حمام البخار لمدة حوالى 15 دقيقة أخرى

7- يمكن أن تكرر الخطوة السابقة مرة ثالثة حتى تمام نضج الشعرية

8- يضاف الصوص على الوجه ويزين الوجه باللوز والتمر

9- تقدم السفة المدفونة