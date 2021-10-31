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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سليمان وهدان: نوافق على تشديد العقوبة في إفشاء أسرار الدولة

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، على القانون المعروض على البرلمان الآن بشأن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، مؤكدا أن القانون مطلوب في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكل هذه  الأمور من الممكن أن تفجر المجتمع.

وشدد وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، على أن “الموافقة مطلوبة، بل نؤكد على العقوبات لأن الأمن القومي المصري يساوي الكثير والكثير”.

وجاء مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، بالتشديد لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، مؤكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول، فلابد من الانتباه وتشدد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1 - يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 

2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد. 

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته. 

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

تعديل قانون العقوبات الجلسة العامة للبرلمان الامن القومى المصرى الغرامة

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