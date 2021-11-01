عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترصد VW ID.5 GTX الجديدة من فولكس فاجن.. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد VW ID.5 GTX الجديدة من فولكس فاجن

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، عبر باقة من الطرازات القوية التي تتنوع من تصميم إلى آخر، إلى جانب التقنيات الفنية المستخدمة، وكثير من عناصر دعم قائد المركبة وغيرها من الوسائل المتطورة.

VW ID.5 GTX من فولكس فاجن 

 

واستطاعت عدسات التصوير التجسسية أن ترصد بعض اللقطات للنسخة الجديدة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، وذلك اثناء تأدية اختبارات الاداء داخل حلبة نوربورغرينج مع بعض التمويهات، ولكن كشفت فولكس فاجن عن مقطع فيديو ترويجي يعتمد على عرض قدرات التصميم الخارجي.

من المفترض أن يتم الاعلان عن النسخة VW ID.5 GTX في الثالث من نوفمبر من العام الجاري 2021، وفي وقت سابق كشفت الشركة الالمانية عن بعض المعلومات مثل انفراد السيارة ببطارية ليثيون ايون كبيرة الحجم، تستطيع ان تقطع مسافات قدرها 497 كيلومتر للشحنة الواحدة، إلى جانب نظام دفع رباعي مع محرك ثنائي الاداء.

 

وتتميز السيارة VW ID.5 GTX من فولكس فاجن بقوة تسارع وانطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.2 ثانية، بينما تقدر القوة الخاصة بالسيارة بـ 295 حصان (220 كيلو واط / 299 حصان).

وتعتمد السيارة VW ID.5 GTX على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بالاضافة إلى زجاج خلفي انسيابي، ومرايات جانبية ذات شرائط ضوئية LED، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، والذي زود بفتحات متعددة المقاطع الهوائية، وبالطبع سوف تضم هذه النسخة باقة عالية الاداء من تجهيزات الامن والحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

فولكس فاجن VW ID 5 GTX السيارات الألمانية الالمانية فولكس فاجن السيارة VW ID 5 GTX النسخة VW ID 5 GTX

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

التبرعات أبرزها.. اعرف موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 1- 11- 2021

حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ