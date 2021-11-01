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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-11-2021، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1- 11- 2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1-11-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين  1-11-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 1-11-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 1 نوفمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر، 26 ربيع الأول 1443 هجرية.

اسعار اسعار الدواجن الذهب الحديد والأسمنت مواقيت الصلاة نشرة خدمات صدى البلد

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