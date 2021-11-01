عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1- 11 - 2021

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 1- 11 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.26 جنيه للبيع و18.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.65 جنيه للبيع و21.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.29 جنيه للبيع 51.83  جنيه للشراء.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات الاجنبية الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودى

ترشيحاتنا

زوج أمها اعتدى عليها حتى الموت..السجن المشدد يواجه قاتل الطفلة حنين بـ حلوان

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021

أفغانستان.. استسلام 65 مسلحا من داعش في ولاية ننجرهار

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

توابع أزمة الغواصات النووية| ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كاذب

بـ وزن يتجاوز الـ 6 كيلوجرام.. سيدة تنجب ثالث أضخم طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ