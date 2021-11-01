أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1- 11 - 2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 1- 11 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.26 جنيه للبيع و18.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.65 جنيه للبيع و21.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.29 جنيه للبيع 51.83 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.