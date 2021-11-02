دراسة: متلقي جرعة واحدة من لقاح جونسون أكثر عرضة للجلطات الدموية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر لقاح جونسون أند جونسون أجراها باحثون في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، أن لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا COVID 19 يزيد من مخاطر إصابة الحاصلين على جرعة واحدة الإصابة بجلطات الدم النادرة .

مضاعفات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون





وقارن باحثون البيانات من عامة السكان قبل الوباء بالبيانات التي تم جمعها من الآثار الجانبية للقاح التي تم الإبلاغ عنها والتي يعاني منها الأمريكيون، ووجدوا أن الشخص الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح جونسون كان عرضة للإصابة بجلطات دموية في المخ بمقدار 3.5 مرة عن الشخص العادي قبل الوباء.





ويعد تجلط الدم ، وخاصة تجلط الجيوب الوريدية الدماغية (CVST) أحد الآثار الجانبية المعروفة للقاح جونسون أند جونسون J&J ، وكان اكتشاف هذا الخطر هو سبب توقف استخدام اللقاح مؤقتًا في أبريل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



ومع ذلك ، يصر الفريق على أن الخطر نادر وأنه يجب النظر إلى النتائج في سياق فعالية اللقاح في الوقاية من الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا COVID-19؛ حيث جمع الباحثون ، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها في دورية JAMA للطب الباطني يوم الاثنين، بيانات من أولمستيد ، مقاطعة مينيسوتا وهي مقاطعة يبلغ عدد سكانها حوالي 158000 شخص على بعد 90 ميلاً جنوب شرق مينيابوليس من عام 2001 إلى عام 2015.

مضاعفات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون





ثم استخدموا نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة (VAERS) التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (VAERS) للعثور على تشخيص جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون J&J بين تاريخ الموافقة على اللقاح في نهاية فبراير 2021 إلى 7 مايو.



وخلال فترة 14 عامًا ، كان هناك 39 من سكان أولمستيد الذين حصلوا على اللقاح يعانون من حالة تخثر دم نادرة ، قد تكون مميتة ، يمكن أن تتشكل في دماغ الشخص، ومن هذه المجموعة ، كان لدى 29 منهم عامل خطر خلال 92 يومًا من تطور الجلطة الدموية ، مثل العدوى أو السرطان النشط أو موانع الحمل الفموية للنساء.



وأفاد الباحثون، أيضًا أن متلقي لقاح جونسون أند جونسون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطات الدموية في غضون الخمسة عشر يومًا الأولى بعد تلقي اللقاح، وكان النساء أيضًا أكثر عرضة للخطر بين سن 30 إلى 64.



ويعتبر لقاح جونسون أند جونسون J&J هو الأقل شعبية بين لقاحات فيروس كورونا Covid الثلاثة المتاح في أمريكا ، على الرغم من أن طبيعته ذات الطلقة الواحدة زادت من إمكانية استخدامها دوليًا في المناطق ذات الموارد المتاحة لإعطاء اللقاح مرتين.



وتتشكل جلطات الدم داخل الأوردة في الطبقات الخارجية للدماغ ، ويمكن أن تمنع الدم من سريان الدم بشكل طبيعي من الدماغ إلى القلب، وفي أسوأ الحالات ، يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بسكتة دماغية قد تؤدي إلى الوفاة.