بأقل مجهود .. حولي جسمك لماكينة حرق دهون

بأقل مجهود يمكنك حرق الدهون بسرعة بإتباع رجيم غذائى فعال يحول جسمك لماكينة لحرق الدهون، خاصة أنه مع برودة الجو فى الشتاء نحتاج لمزيد من السعرات الحرارية للتخلص من الوزن الزائد برجيم سعرات متوازن لإنقاص الوزن لمدة 14 يوماً يمكنك البدء فى تطبيقه إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

الأسبوع الأول



الإفطار:

▪️الإفطار2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش



بعد مرور ساعتين بين الإفطار والغداء:



كوب عصير جريب فروت



الغداء اليومى

3ملاعق مكرونة +شريحة لحم مشوى +سلطةأو علبة تونة + طبق سلاطة أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء





بين الغداء والعشاء الساعة الرابعة



ثمرة فاكهة



العشاء الساعة السادسة



كوب زبادى مضاف إليه ملعقة ليمون

الأسبوع الثاني

اليوم الاول والثانى والثالث

قطعة جبن قريش + 1 توست سن



▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء

طبق سلاطة + ربع فرخة مشوية أو 2 شريحة لحم مشوى أو 2 شريحة سمك مشوى

العشاء

ثمرتان فاكهة + كوب



اليوم الرابع والخامس والسادس



الفطار

ربع رغيف +3ملاعق جبن قريش +خيارتين



بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهه



▪️الغداء

خضار مسلوق +ربع فرخه



▪️بعد الغداء بساعتين

ثمرة فاكهة



▪️العشاء- كوب شوفان باللبن خالى الدسم

ثم التكرار في باقي الأيام



لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن يمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل أو المريمارية فهى مشروبات لها مفعول السحر فى تعزيز الأيض ونسف الدهون بسرعة ويمكنك تناولها بعدل كوب إلى كوبين على مدار اليوم