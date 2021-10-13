نشرة المرأة والصحة.. رجيم سهل وسريع يخلصك من 2 كيلو أسبوعيا.. ملعقة من العسل يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

إذا كنت مولودًا في يوم 13أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ لك برجك لأن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

ويعد برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التي تتسم بتدبر الأمور إلا أن هذه الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 13 أكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

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يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 13-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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فوائد صحية مدهشة لتناول العسل إذ إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية إليك أبرز الفوائد الصحية للعسل وفقا لموقع هيلث لاين