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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. رجيم سهل وسريع يخلصك من 2 كيلو أسبوعيا.. ملعقة من العسل يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

إذا كنت مولودًا في يوم 13أكتوبر  اكتشف ماذا يخبئ لك برجك  لأن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

ويعد برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التي تتسم بتدبر الأمور إلا أن هذه الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 13 أكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

بـ 3 طرق سريعة حضري المكرونة الفرن

بطرق سهلة وسريعة يمكنك تحضير المكرونة بالشاميل لأمهر الشيفات إليك المقادير والخطوات أختارى الطريقة التى تناسبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء  13-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.  

رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يخلصك من 2 كيلو في الأسبوع

هل تبحثين عن رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يمكنك تجربة الرجيم التالي لانقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة فهو يخلصك من 2 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

 

فوائد صحية مدهشة لتناول العسل

 

فوائد صحية مدهشة لتناول العسل إذ إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية إليك أبرز الفوائد الصحية للعسل وفقا لموقع هيلث لاين 

 

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