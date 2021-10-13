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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

إذا كنت مولودًا في يوم 13أكتوبر  اكتشف ماذا يخبئ لك برجك  لأن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

ويعد برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التي تتسم بتدبر الأمور إلا أن هذه الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 13 أكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 11 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك


علم الأرقام 

 سيكون حظك في صالحك خلال هذا الوقت ويمكنك التخطيط لاستثمار طويل الأجل لتحقيق نتائج مثمرة على الصعيد الشخصي ، قد تواجه مشاكل في علاقتك وستكون علاقاتك مثالية مع عائلتك وشريكك ستكون أجواء منزلك جيدة وتحتاج إلى التركيز على العلاقة مع أطفالك.

حظك هذا الاسبوع على الصعيد المهني

ستعمل على تحقيق أهدافك المهنية وستحصل على النجاح وستكون هناك بعض التجارب المريرة من الماضي والتي يجب فرزها وستشارك بنشاط في الانضمام إلى برامج اللياقة البدنية للحفاظ على لياقتك.


حظك هذا الاسبوع على الصعيد العاطفي

قد تحصل على أموال من بعض المصادر غير المعروفة لا تستخدم كلمات قاسية في التواصل مع شخص ما هناك إمكانية للكسب من بعض ممتلكات الأجداد ولا تكذب بشأن الأشياء الصغيرة لتجنب المواقف الصعبة

علم الأرقام حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي مولود ا في يوم 13أكتوبر

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