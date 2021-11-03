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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بتهاجم الأنف بس.. اعرف أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية |فيديو

جيوب أنفية
جيوب أنفية

قال الدكتور سمير فتحى ، استشارى الأنف والأذن ،  إن حساسية الأنف تنقسم لأربعة أعراض أولها انسداد الأنف ، العطس ، سيلان الأنف ، هيجان شديد بالأنف .


وأوضح  سمير فتحى ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن حساسية الأنف تعمل على انسداد عملية التنفس  بالتالى ينتج عنها  سيلان بالأنف والإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ، لافتا إلى أن الحساسية أحد أسباب انسداد الممرات التنفسية .


ولفت سمير فتحى ، إلى أن حساسية الأنف ليس مرضا ولكنه تفاعل الجسم ضد شئ ، منوها ان الأربع أعراض يهاجمون مريض حساسية الأنف فى حالة تعرضه للمسبب والأنف ليست فقط هى من تتفاعل مع الحساسية ولكن الصدر والمعدة يتفاعلون أيضأ بمرض الربو .


وأشار سمير فتحى ،  إلى إنه يتوجب معرفة سبب حساسية الأنف بدلا من استعمال بخاخ الأنف طوال اليوم اعتقادا من مريض حساسية الأنف انه مصاب بالجيوب الأنفية ولابد من التوجه للطبيب بمجرد الشعور بألم فى الأنف لتناول العلاج المناسب لحالة المريض .


ونصح سمير فتحى ،  مصابى حساسية الأنف بعمل جداول يومية خاصة بالطعام  ، الشراب ، استنشاق الروائح وإملاء كل خانة بمجرد إجراء أى خطوة من هذه الاجراءات ومقارنة كل يوم بالذى سبقه وذلك لمعرفة السبب الأساسى للإصابة بحساسية الأنف .

 

سمير فتحى الجيوب الانفية العلاج التهاب الجيوب الانفية مرض التنفس

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