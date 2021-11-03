مسئول طبي يكشف تفاصيل عودة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا ..فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن هناك ارتفاع في إصابات كورونا، في إيطاليا والمانيا، مؤكدا أن غالبية الشعب الايطالي على غير اقتناع بالحصول على اللقاح.

وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك اقتناع من الايطاليين بأن اللقاح قد تم انتاجه بفترة قصيرة وهي 9 شهور فقط، لذا هناك مخاوف من الحصول على اللقاح.

وتابع فؤاد عودة، ان نسبة المصابين في ايطاليا من بين 100 الف شخص، يوجد 52 مصاب بكورونا.

يقي من الأعراض الخطيرة

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية إلى أن التطعيم والحصول على اللقاح يقي من الأعراض الخطيرة، والحماية من السلالات الجديدة.