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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ حسن الجنايني يتحدث عن فضل وأهمية إطعام الفقراء.. فيديو

الشيخ حسن الجنايني
الشيخ حسن الجنايني

قال الشيخ حسن الجنايني، من علماء الأزهر الشريف، إن فعل الخير أنواعا كثيرة منها إطعام الطعام، معقبا: "عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال إطعام الطعام".

أضاف "الجنايني"، خلال حواره مع الإعلامي «هاني عبد الرحيم»، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «صدى البلد2»،: "سنسأل يوم القيامة عن الجائع الذي لا يجد قوت يومه ويموت من الجوع"، منوها: "لابد من النفقة والعطاء التصدق على الفقراء".

تابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن في الجنة لغرفًا يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام، وداوم على الصيام، وصلى بالليل والناس نيام".

وأشار إلى أن المسلم الصحيح هو من يداوم على الأعمال الصالحة وتقديم الدعم ومساعدة الفقراء والعمل على تلبية احتياجاتهم. 

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