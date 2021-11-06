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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

صدى البلد

لا يتوقف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن المفاجآت منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة، وظهر ذلك خلال قائمة المنتخب لمباراتي أنجولا والجابون.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة كيروش، قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخب استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، وضمت القائمة 26 لاعبا.

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قائمة اللاعبين المختارين للمنتخب 

 

حراس المرمى: محمد الشناوي ـ الأهلي، محمد أبو جبل ـ الزمالك، محمد صبحي ـ فاركو، محمود جاد ـ انبي، وفي الدفاع: اكرم توفيق ـ الأهلي، أحمد فتحي ومحمد حمدي ـ بيراميدز، أحمد حجازي ـ الاتحاد السعودي، أحمد ياسين ـ البنك الأهلي، ايمن اشرف ـ الأهلي، محمود علاء، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش" ـ الزمالك.

وفي الوسط: محمد النني ـ أرسنال الإنجليزي، حمدي فتحي، عمرو السولية ـ الأهلي، امام عاشور، ومصطفى فتحي ـ الزمالك، عبد الله السعيد ـ بيراميدز، وفي الهجوم: عمر مرموش ـ شتوتجارت الألماني، محمد شريف، محمد مجدى "أفشة" ـ الأهلي، أحمد ياسر ريان ـ ألتاي التركي، مصطفى محمد ـ جالاتا سراي التركي، مروان حمدي ـ سموحة، محمد صلاح ـ ليفربول الإنجليزي.

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مفاجأت بالجملة في قائمة كيروش

 

شهدت القائمة التي أعلنها كارلوس كيروش مفاجآت بالجملة، أبرزها استبعاد كل من طارق حامد، وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز، إضافة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد حسن كوكا لاعب قونيا سبور، وياسر إبراهيم لاعب الأهلي، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

فيما عاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة للقائمة، بعد استبعادهما في آخر معسكر ضد ليبيا، وواصل كيروش مفاجآته بضم 5 لاعبين للمرة الأولى لقائمة الفراعنة، بداية من الحارس محمود جاد من إنبي، وأحمد ياسين المدافع الأيسر لفريق البنك الأهلي، وإمام عاشور من الزمالك، وأحمد ياسر ريان من ألتاي التركي، ومروان حمدي مهاجم فريق سموحة.

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استبعاد «الجزار» يثير علامات إستفهام

جاء استبعاد لاعب وسط الزمالك طارق حامد، الشهير بـ«الجزار» ليؤكد أننا أمام مدرب ذو شخصية فريدة، ولا يسمح بالتدخل في عمله، مهما كلفه الأمر، واتضح ذلك في عدم إختيار مروان محسن مهاجم الأهلي السابق، الذي كان مقررا على كل مدربي المنتخب، ليكررها كيروش ويستبعد طارق حامد الذي دخل المنتخب عام 2013 ولم يغادره حتى الأن.

ويعد طارق حامد أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطنى، إذ مثل الفراعنة فى أكثر من 50  مباراة، كما كان لاعبًا أساسيًا فى قوام الفريق فى المشاركة التاريخية فى بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

ويعد طارق حامد، أحد ركائز نادي الزمالك، ويتحدث الكثيرون عن أنه هو القائد الفعلي للزمالك، رغم وجود الكابتن محمود عبد الرزاق شيكابالا، انضم طارق لنادي الزمالك عام 2014، كما اختير للانضمام إلى المنتخب الوطني المصري عام 2013، حقق الكثير من الانجازات الجماعية مع ناديه، والمنتخب، ويحمل الرقم 3 في نادي الزمالك ورقم 8 في المنتخب الوطني المصري.

ويتعرض طارق للكثير من الانتقادات في الشارع والوسط الرياضي المصري، ويُطلق عليه لقب «المؤذي»، إلا أن طارق يفضل لقبي «الجزار»، و«المحارب» مع أن تاريخه الكروي نظيف ويحتوي عددًا اعتياديًا من البطاقات الصفر، وعدة بطاقات حمراء غير مباشرة، حاله حال أي لاعب وسط مدافع، كما أنه لم يتسبب سابقًا بأي إصابةٍ مباشرة لأي لاعب في الاحتكاكات الكروية.

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