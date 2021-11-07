مفيدة لأطفالك.. طريقة تحضير فطائر الفلفل الملون

فطائر الفلفل الملون من المعجنات اللذيذة والشهية، ويمكن تقديمها للأطفال بطرق مختلفة، وإضافة الكثير من المكونات الصحية والخضروات التي تفيد الجسم.

وإليك طريقة تحضير فطائر الفلفل الملون.

مقادير فطائر الفلفل الملون

عجينة باف باستري

صدور دجاج

بيضة

جبن بارميزان

كريمة حامضة

جبنة جودة

فلفل ألوان

جبنة موتزاريلا

بصل أخضر

زبدة

ملح

لبن

فلفل

طريقة تحضير فطائر الفلفل الملون

1- يقطع الدجاج شرائح مع الفلفل الملون والبصل

2- يشوح في طاسة بها زبدة على النار وتضاف الكريمة الحامضة وأنواع الجبن

3- تفرد العجينة في الصينية ويوضع الحشو

4- يخلط اللبن على البيض ويضاف إلى الصينية وتدخل فرن ساخن وتقدم فطائر الفلفل الملون ساخنة.