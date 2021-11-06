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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

طريقة عمل أرز تندوري
طريقة عمل أرز تندوري

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل أرز تندوري حيث أنه من أكثر الأكلات الخليجية التى انتشرت مؤخرا بشكل واسع فى الدول العربية.

ترجع أصول طريقة عمل أرز تندوري لسكان الهند وبلاد الخليج فكانت فى البداية قاصرة على الدجاج واللحم ثم تم إضافة الأرز .

وترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل أرز تندوري لكى تتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها وإسعادهم بمذاقها الاحترافي.

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طريقة عمل أرز تندوري

نقدم لكم طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متنوعة منها الملون والعادى لترضى جميع الأذواق كما نكشف لكى أهم الفوائد الغذائية لهذه الأكلة.

مقادير أرز تندوري
2 كوب ونصف أرز بسمتي منقوع
كوب زبدة 
 4 أكواب ماء
ملعقة صغيرة ملح 
 ملعقة صغيرة البهار الأبيض
2 ملعقة كبيرة بهارات تندوري
 دجاجة مسحبة
  نصف كوب زيت
رشة  أوريغانو 
ربع كوب فلفل ملون 
 عود كزبرة خضراء 


طريقة عمل أرز تندوري:

  • ضعي نصف كمية الأرز البسمتي الى في إناء على النار به ماء وزبدة وبهار الأبيض وبهار التندوري وملح ويترك حتى ينضج .
  • تبلي الدجاج بالملح والزيت وبهار التندوري والبهار الأبيض والأوريغانو ويشوى الدجاج في الفرن حتى ينضج على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة.
  • يطهى باقي الأرز فى اناء منفصل بالطريقة التقليدية مع البهارات حتى نحصل على أرز أبيض.
  • ضعي الأرز الأحمر والأبيض في طبق التقديم واخلطيهم مع بعض جيدا ومن ثم يوضع الدجاج التندوري وبهذا يكن طبق  الأرز التندوري جاهزا للتقديم ويزين بالفلفل الألوان والكزبرة الخضراء ويفضل البعض تناوله بجانب سلطة الحمص أو السلطة الخضراء.

أزر تندوري
أزر تندوري


مقادير عمل أرز تندوري

تختلف مقادير عمل أرز تندوري من شخص لآخر حسب التوابل والنكهات التي تعطي الأكل مذاقا خاصا ولكن هناك مجموعة من المقادير المشتركة بين جميع الوصفات وتعد هى مقادير عمل أرز تندروي الرئيسية، وهى: 

أرز بسمتى وملح وفلفل أسود وماء وبهارات “ كمون وكزبرة وشطة ” ومما يعطى الأز التندوري مذاق هندى أو خليجي أصلى هو إضافة خلطة البهارات الهندية “ غارام ماسالا ”  هذا بالإضافة إلى قطع الدجاج المسحب ، ويفضل البعض إضافة ألوان الطعام الصحية ذات اللون الأحمر.

مكونات الارز التندوري
مكونات الارز التندوري


أسهل طريقة لعمل أرز تندوري

يبحث كثيرون عن أسهل طريقة لعمل الأرز التندوري لأنه من أكثر الأكلات الشهية التى انتشرت بشكل واسع فى الوطن العربي .
 

مقادير الأرز التندوري:
نصف كيلو صدور دجاج مسحب
نصف كوب لبن الزبادي الطازج
فص ثوم مفروم
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم 
نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون ناعم 
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة توابل غارام ماسالا
ربع ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون
ألوان طعام حمراء أو العصفر
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود مطحون حسب الرغبة
ملعقتان كبيرتان عصير الليمون
كوب أرز مغسول ومنقوع فى الماء البارد
فحم 


 أسهل طريقة لعمل الأرز التندوري:

  • فى البداية قومي بغسل الدجاج بالملح والماء ويمكن الاستعانة بالقليل من الخل  ثم قطعيه مكعبات صغيرة الحجم.
  • ضعي الدجاج فى وعاء كبير وأضيفي إليه البهارات المشكلة مثل الملح والفلفل الأسود  والكزبرة والبابريكا.
  • أضيفي عليهم غارام ماسالا والزنجبيل والكمون والثوم المهروس ثم أضيفي للدجاج عصير الليمون والزبادي وألوان الطعام .
  • اتركي الدجاج في الثلاجة ساعتين على الأقل حتى يتبل الدجاج جيدا اتركيها ساعتين ثم أحضري قطع الدجاج وضعيها فى أعواد خشبية ورصيها في صينية الفرن
  • ضعي الأرز المغسول في صينية الفرن وأضيفي عليه الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم اسكبي فوقه نصف كوب من الماء فقط ثم ضعي فوق الأرز ورق القصدير وضعي فوقه قطع الدجاج، وقومي بثقب القصدير بعود أسنان حتى يتشرب الأرز مرق الدجاج ونكهته.
  • ادخلي الصينية في فرن ساخن لمدة ساعة على الأقل على نار هادئة مع التحريك المستمر للأرز بين الحين والآخر وبعد مرور ساعة على الطبق في الفرن.
  • ضعي قطعة فحم على النار لمدة خمس دقائق ثم غلفيها بالقصدير وضعيها بين قطع الدجاج لتحصلي الدجاج طعم الشوي و أخرجي طبق الأرز بالدجاج من الفرن ثم قدميه ساخنا، وقدمي مع الطبق الصلصة الحارة والخبز الإيراني واللبن الزبادي.
  • يمكن استخدام الأرز المصري أو أرز بسمتي في إعداد الوصفة كما ويمكن أن تزينيه بالقليل من المكسرات والزبيب.

أرز تندوري أحمر
أرز تندوري أحمر

فوائد أرز تندوري 


يبحث كثيرون عن فوائد أرز تندوري لأنه من أكثر الأكلات التى انتشرت فى السنوات الأخيرة بشكل كبير فترغب النساء قبل تقديمها لأفراد أسرتها معرفة فوائدها وتأثيرها على الصحة .

وفى الحقيقة يعد الأرز التندوري وجبة غذائية متكاملة خاصة أنه عادة يطهى مع الفراخ أو اللحم ويحتوى على نسبة كربوهيدرات كبيرة وقدر من الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة فى الخضار .

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هذا بالإضافة إلى أن الأرز التندوري يحتوي على قدر كبير من التوابل المفيدة للصحة مثل الكمون والفلفل الأسود أما التوابل الهندية التى تساعد فى علاج عسر الهضم وتنشيط الدورة الدموية والتهابات المفاصل وزيادة معدل الحرق وعلاج الاضطرابات النفسية والاكتئاب كما أن التوابل الحارة تعمل على تقليل الشعور بالألم ولكن لا ينصح باستخدامها لمن يعانون من قرحة المعدة أو قرحة القولون والحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة.

هذا بالإضافة إلى أن الثوم يمتلك فوائد عديدة لصحة الجسم منها تقوية المناعة وعلاج ارتفاع الكوليسترول والضغط والوقاية من أمراض القلب كما أن الزنجبيل المستخدم فى التوابل الهندية يعمل تقليل الشعور بالقئ والغثيان وتطهير الجسم من السموم  وعلاج اضطرابات المعدة والإسهال 

المصادر :

hopkinsmedicine

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