عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالسمك واللحم طريقة عمل الكبسة بمذاق لا يقاوم

الكبسة
الكبسة

بالسمك واللحم الضانى يمكنك تحضير الكبسة بالمقادير والخطوات بمذاق لا يقاوم لأمهر الشيفات أختارى الطريقة التى تناسبك


طريقة عمل كبسة السمك للشيف الشربني

 

مقادير كبسة السمك

سمك بلطي

 أرز بسمتي 

ثوم بصل

 كمون ليمون جاف 

قرفة خشب

 قرفة ناعمة 

 صلصة طماطم

 قرنفل بهارات 

سمك 

ملح فلفل أسود

 كزبرة خضراء

فلفل حار 

جنزبيل طازج

 كركم

 ليمون 

كاري حبهان 

ورق لورا 

 

طريقة تحضير كبسة السمك 

1- فى وعاء على النار افرمي الثوم  والبصل وضعيه على النار ليصفر قليلا ثم أضيفى كافة التوابل 
2-  ضعي كمون وملح وفلفل وبهارات وحبهان وورق ولورا وكركم وكاري و قلبي جيدا الخليط ثم ضيفي الماء واتركيه ليغلي
3- قطعي الطماطم مكعبات متوسطة وضيفيها الى الحلة ثم ضيفي كزبرة خضراء مفرومة وافرمي ثوم مع كمون وليمون وملح وفلفل وتبلي به السمك
4- ضعي السمك المتبل في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعي السمك المقلي في صينية فرن بها قليل من الخليط السابق تجهيزه في الحلة وصبي عليه المزيد منها يغلطى بها من كل الجهات
5- ادخلي الصينية فرن ساخن ليتشرب السمك الصلصة وضعي الأرز المغسول والمصفى في الحلة واتركيه لينضج على نار هادئة وقدمي الأرز وعليه السمك.

الخليج.. طريقة الكبسة السعودي باللحمة

طريقة تحضير أرز الكبسة.. وخطوات إعدادها


 

طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني للشيف نجلاء الشرشابي

 

طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:

مقادير الكبسة باللحم الضاني:

كيلو لحم ضاني بالعظم
٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس
حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة
بصلة متوسطة، مقطعة
ملعقة صغيرة كمون
٤ حبات حبهان
١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود
قليل من الملح
عود قرفة
٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة
قليل من الزعفران
4 حبات قرنفل

طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:

1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم. وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة و حفظها جانبا.

2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.

3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.

4- أضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل. أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.

5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.

كبسة طريقة عمل كبسة السمك طريقة تحضير كبسة السمك الكبسة باللحم الضاني طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكبسة باللحم والدجاج

طريقة عمل الكبسة الإسبانية بالمنزل أفضل من المطاعم

ترشيحاتنا

معرض النقل الذكي واللوجستيات| عصر جديد في مجال النقل برعاية الرئيس السيسي

نادر السيد: لا أعلم سبب عدم تقدير موسيماني.. وإنجازاته لا تقل عن جوزيه

زوجة تتبرع بـ جثمان زوجها لتفاجأ بـ صدمة

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مؤتمر "الدعوة الإسلامية" يوصي بإنشاء مواقع إلكترونية ومراكز لترجمة المؤلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

هاني رسلان: الأمور في إثيوبيا تزداد سوءا.. وآبي أحمد الطرف الخاسر | فيديو

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ