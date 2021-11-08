بالسمك واللحم طريقة عمل الكبسة بمذاق لا يقاوم

بالسمك واللحم الضانى يمكنك تحضير الكبسة بالمقادير والخطوات بمذاق لا يقاوم لأمهر الشيفات أختارى الطريقة التى تناسبك



طريقة عمل كبسة السمك للشيف الشربني

مقادير كبسة السمك

سمك بلطي

أرز بسمتي

ثوم بصل

كمون ليمون جاف

قرفة خشب

قرفة ناعمة

صلصة طماطم

قرنفل بهارات

سمك

ملح فلفل أسود

كزبرة خضراء

فلفل حار

جنزبيل طازج

كركم

ليمون

كاري حبهان

ورق لورا

طريقة تحضير كبسة السمك

1- فى وعاء على النار افرمي الثوم والبصل وضعيه على النار ليصفر قليلا ثم أضيفى كافة التوابل

2- ضعي كمون وملح وفلفل وبهارات وحبهان وورق ولورا وكركم وكاري و قلبي جيدا الخليط ثم ضيفي الماء واتركيه ليغلي

3- قطعي الطماطم مكعبات متوسطة وضيفيها الى الحلة ثم ضيفي كزبرة خضراء مفرومة وافرمي ثوم مع كمون وليمون وملح وفلفل وتبلي به السمك

4- ضعي السمك المتبل في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعي السمك المقلي في صينية فرن بها قليل من الخليط السابق تجهيزه في الحلة وصبي عليه المزيد منها يغلطى بها من كل الجهات

5- ادخلي الصينية فرن ساخن ليتشرب السمك الصلصة وضعي الأرز المغسول والمصفى في الحلة واتركيه لينضج على نار هادئة وقدمي الأرز وعليه السمك.





طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



مقادير الكبسة باللحم الضاني:



كيلو لحم ضاني بالعظم

٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس

حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة

بصلة متوسطة، مقطعة

ملعقة صغيرة كمون

٤ حبات حبهان

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

قليل من الملح

عود قرفة

٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة

قليل من الزعفران

4 حبات قرنفل



طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم. وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة و حفظها جانبا.



2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.



3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.



4- أضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل. أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.



5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.