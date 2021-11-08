4 ملايين دولار.. حصيلة بيع ممتلكات إيمي واينهاوس في مزاد علني 

أعلنت دار جوليان للمزادات تحقيق ممتلكات المغنية الراحلة إيمي واينهاوس إيرادات بلغت 4 ملايين دولار بعد بيعها في مزاد علني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

وأوضح الموقع أنه تم عرض أكثر من 800 قطعة تضم فساتين وأحذية ومجوهرات وإكسسوارات للمغنية إيمي واينهاوس في مزاد علني تخصص عوائده لمعالجة مشاكل الإدمان ورفع وعي الشباب.

كان الربح الأكبر من نصيب فستان ارتدته إيمي واينهاوس في أدائها المسرحي الأخير في بلجراد خلال جولتها الصيفية لعام 2011، الذي حقق حوالي 243 ألف دولار، وهو أضعاف سعره الأصلي.

بلغ سعر الفستان الأصلي حوالي 15 ألف دولار، وهو فستان قصير بحمالات رفيعة صمم خصيصا من أجل إيمي واينهاوس، مزين بنقوش من الزهور.

فستان إيمي

مزاد إيمي واينهاوس

يذكر أن آيمي واينهاوس توفيت في 2011 بعد احتسائها الكحول وإدمانها عليه، وكانت حينها بعمر 27 عاما.

وصرح مارتن نولان مدير Julien's Auctions بأنه من الصعب تنظيم مزاد مع اهل فنان متوفي، لأنه من الصعب اقناع الأهل بالتخلي عن هذه الأغراض.

اقتنع أهل آيمي بفكرة المزاد بهدف جمع الأموال لمساعدة الراشدين المدمنين على الكحول والمخدرات.