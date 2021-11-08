عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 ملايين دولار.. حصيلة بيع ممتلكات إيمي واينهاوس في مزاد علني 

إيمي واينهاوس
إيمي واينهاوس

أعلنت دار جوليان للمزادات تحقيق ممتلكات المغنية الراحلة إيمي واينهاوس إيرادات بلغت 4 ملايين دولار بعد بيعها في مزاد علني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

 

وأوضح الموقع أنه تم عرض أكثر من 800 قطعة تضم فساتين وأحذية ومجوهرات وإكسسوارات للمغنية إيمي واينهاوس في مزاد علني تخصص عوائده لمعالجة مشاكل الإدمان ورفع وعي الشباب. 

 

كان الربح الأكبر من نصيب فستان ارتدته إيمي واينهاوس في أدائها المسرحي الأخير في بلجراد خلال جولتها الصيفية لعام 2011، الذي حقق حوالي 243 ألف دولار، وهو أضعاف سعره الأصلي.

 

بلغ سعر الفستان الأصلي حوالي 15 ألف دولار، وهو فستان قصير بحمالات رفيعة صمم خصيصا من أجل إيمي واينهاوس، مزين بنقوش من الزهور. 

فستان إيمي 

مزاد إيمي واينهاوس 

يذكر أن آيمي واينهاوس توفيت في 2011 بعد احتسائها الكحول وإدمانها عليه، وكانت حينها بعمر 27 عاما.

 

وصرح مارتن نولان مدير Julien's Auctions بأنه من الصعب تنظيم مزاد مع اهل فنان متوفي، لأنه من الصعب اقناع الأهل بالتخلي عن هذه الأغراض.

 

اقتنع أهل آيمي بفكرة المزاد بهدف جمع الأموال لمساعدة الراشدين المدمنين على الكحول والمخدرات.

آيمي واينهاوس مزاد علني سعر ممتلكات إيمي واينهاوس فستان إيمي واينهاوس أغاني إيمي واينهاوس

ترشيحاتنا

عايشة مع الثعابين ومفيش سقف يؤويني.. امرأة من عابدين تستغيث |فيديو

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

التخطيط تسلم 20 مركز خدمات متنقلا لقطاع الأحوال المدنية بـ الداخلية

المليشيات في قفص الاتهام ..من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

لإخراجه من المنزل.. نتائج التحقيقات الأولية في محاولة اغتيال "الكاظمي"

155 عامًا.. حكاية مبنى البرلمان المصري فى عهد الخديو إسماعيل| نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة الإسماعيلية تتكرر.. مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور بدمياط

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ