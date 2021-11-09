استكمال برنامج تنمية المهارات مشواري بين مديريتي التعليم والشباب والرياضة في سيناء

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، محافظة شمال سيناء، كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك لاستكمال برنامج تنمية المهارات “مشواري” داخل المدارس بالمحافظة، بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية، ونجلاء أحمد شعبان مدير إدارة التدريب بمديرية الشباب والرياضة ومحمد أبو الخير منسق برنامج مشواري.

إعداد جيل

ويهدف البرنامج هو إعداد جيل من الطلاب قادر على المشاركة الإيجابية والمشاركة الإيجابية فى التنمية وخلق جيل قادر على العطاء والعمل من أجل بناء مصر الجديدة .

وأشار وكيل الوزارة ، بأن البرنامج يأتي تمشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد جيل من الشباب للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل من خلال تذويدهم بالمهارات الحياتية والابتكار.

وأشار كليب راشد، إلى أنه سيتم استكمال برنامج تنمية المهارات للطلاب مما يعود عليهم بالفائدة، وسيتم الاتفاق على المدارس التى سيتم استعمال البرنامج بها ، طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.