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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكلات الجزائر.. طريقة عمل الكسكسي بالخضار

أكلات الجزائر.. طريقة
أكلات الجزائر.. طريقة عمل الكسكسي بالخضار

يعد الكسكسي من أشهر أكلات الجزائر حيث يستخدم بشكل واسع في البيوت الجزائرية ويتم تقديمه بطرق متعددة منها الكسكسي بالخضار .


نقدم لكم طريقة عمل الكسكسي الجزائري بخطوات الشيف مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كسكسي جزائري
لحمة 

زيت زيتون 

بصل 

بهارات 

رأس الحانوت 

كمون 

كزبرة جافة 

ملح 

قرفة 

فلفل أسود 

هريسة 

شطة 

ماء 

جزر شرائح

كرفس 

كوسة  أنصاف

باذنجان  مكعبات

حمص مسلوق كسكسي 

زيت زيتون 

ماء 

ملح 

زبدة 

مكعب مرقة 


طريقة عمل الكسكسي 
* فى حلة بها زبدة شوحي البصل ثم تضاف لحمة وكرفس ثم يضاف جزر وكوسة وحمص وتتبل ببهارات رأس الحانوت وكمون وكزبرة ناشفة وقرفة وهريسة شطة وصلصة.

يضاف الباذنجان وتترك على النارحتى تمام الطهي ثم يشوح الكسكسي في زبدة يضاف مكعب مرقة ويترك على النار حتى يطهى ويقدم الكسكسي مع الخضار.

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